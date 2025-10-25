Dos mujeres que participan en la recreación se toman un respiro
Imágenes de la X Recreación Histórica de la Toma de Zahara de la Sierra

El pueblo viaja al pasado este fin de semana para recrear uno de los episodios más trascendentales de su historia: la Toma de la Villa por parte de las huestes cristianas de don Rodrigo Ponce de León tras imponerse a las tropas nazaríes. De esta manera se celebra la recreación, en la que cientos de actores y actrices amateurs y voluntarios del municipio dan forma a una de las fiestas grandes de esta localidad

Zahara de la Sierra, 25 de octubre 2025 - 19:03

