La visita de Delgado deja dudas y algunas esperanzas a medio plazo

El encuentro que mantuvieron el pasado lunes distintos operadores jurídicos de la provincia de Cádiz con la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, para abordar la problemática de los juzgados del Campo de Gibraltar por el gran volumen de causas que asumen en relación con el narcotráfico ha suscitado todo tipo de reacciones.

Los primeros en mostrar su decepción tras la visita de la ministra a Cádiz fueron los jueces de la comarca afectada, pues, si bien Delgado se comprometió a dotar con más medios a las sedes judiciales campogibraltareñas, no puso sobre la mesa una fecha concreta para su materialización. De ahí el descontento de los magistrados.

Las dudas también se han hecho extensivas a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos secretarios judiciales. Según ha explicado a este medio el coordinador provincial de los LAJ, Pedro Campoy, en la reunión se habló de la creación de un grupo de trabajo para solucionar el colapso que genera el narcotráfico en los juzgados del Campo de Gibraltar. “Lo cierto es que no se habló ni de fecha para su puesta en marcha ni de qué miembros integrarían ese grupo de trabajo”, señala Campoy.

Pedro Campoy, coordinador de los LAJ en Cádiz "Que la ministra baje a Cádiz es positivo. Lo negativo es no querer hacer nada"

Pese a estas incertidumbres que quedaron en aire, el jefe de los Letrados de la Administración de Justicia no pierde la esperanza y ve con optimismo el encuentro con la responsable de la cartera de Justicia en Cádiz. “Delgado se ha preocupado por bajar a la provincia y conocer las deficiencias de los juzgados de primera mano. Eso es positivo. Lo negativo es no querer hacer nada”. Campoy espera que la cita con la ministra “llegue a buen puerto, aunque ello suponga que se adopten medidas a medio y no a corto plazo”.

Como responsable de los LAJ de la provincia de Cádiz, Pedro Campoy expuso a Dolores Delgado algunas de las soluciones que, bajo su punto de vista, pueden ayudar a desatascar las sedes judiciales del Campo de Gibraltar. “Le planteamos la posibilidad de llevar a cabo una modificación legal que permita que las macrocausas por narcotráfico que afecten a más de una provincia sean derivadas directamente a la Audiencia Nacional. De esta forma, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción aliviarían gran parte de su carga de trabajo”. Y no sólo eso. Para Campoy, esta propuesta daría lugar a una Justicia más efectiva “en tanto que los narcos no quedarían impunes por el colapso judicial”.

El jefe de los LAJ también refirió a la ministra otro planteamiento: incrementar la cuantía que perciben los secretarios judiciales cuando tienen que realizar entradas y registros simultáneos durante la instrucción de los procedimientos que persiguen los delitos contra la salud pública. Estos registros, “que desbordan a los LAJ”, son una práctica muy habitual en el Campo de Gibraltar. “10 LAJ hicieron 30 registros en un día en Algeciras. Se les pagó la jornada completa, de cinco de la mañana a diez de la noche, a 30 euros”, pone como ejemplo Campoy para apoyar su reclamación.