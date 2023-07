La virtuosa guitarra de Pat Metheny llega a Jerez con su gira ‘Side-Eye'

Pat Metheny es un artista singular y extraordinario. Ser el único músico ganador de 20 Grammys en doce categorías diferentes es una muestra del porqué. El guitarrista estadounidense de jazz aterriza en España con su gira mundial 'Side-Eye', junto al talentoso pianista/organista/teclista Chris Fishman, y el joven batería Joe Dyson. Todos ellos derrocharán texturas, tonos y melodías en la Bodega Las Copas este miércoles 26 de julio, a las 22:15 horas, en la IX edición de Tío Pepe Festival. Las entradas del espectáculo pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

Sin duda, ver a Metheny en directo es una experiencia que se debería tener al menos una vez en la vida. Su lirismo country característico, el swing boppish y un poco de rock-guitarra son los ingredientes de la mezcla explosiva a la que siempre estampa su inconfundible seña de identidad con vibraciones principalmente jazzies. Ataviado con varias de sus guitarras; eléctricas y acústicas, la maestría de Pat se une en esta ocasión a la de dos músicos jóvenes pero virtuosos que le acompañan para crear auténticas obras de arte sonoras como el tema 'So May It Secretly Begin', precisamente con el que Metheny ganó uno de los Grammys mencionados, a la 'Mejor fusión de jazz'.

Ráfagas de notas interminables a la par que apasionantes, unidas a una tensión creada exprofeso, dejan una estela cautivadora en el escenario, y ahora es el turno de las tablas en las míticas Bodegas González Byass. 'Side-Eye' es una reinterpretación contemporánea de las icónicas formaciones de trío de órgano/guitarra/batería Hammond que se popularizaron en la década de 1960 gracias a talentosos organistas como Jimmy Smith y Jack McDuff. Ahora, esta fascinante agrupación presenta un repertorio único que combina nuevas composiciones de Metheny con clásicos éxitos de antaño. En el sendero de la música, el compositor se adentra, redefiniendo el género con maestría y tesón. Explorando nuevas tecnologías, su arte se aventura, en busca de evolucionar, en cada nota y canción. El espectáculo de este miércoles promete una experiencia inigualable para disfrutar de uno de los grandes a las cuerdas en nuestro tiempo.

Sabores de verano en 'Veranea en la Bodega'

En la novena edición de Tío Pepe Festival, nominado en los Wine Travel Award como mejor 'Evento del Año 2023', artistas como Tom Jones, Raphael, Pat Metheny Side-Eye W/ Chris Fishman & Joe Dyson, se unirán para brindar un espectáculo de lujo. Además, destacados artistas nacionales como Andrés Calamaro, Luz Casal, Andrés Suárez, Hakuna Group Music, Sole Giménez, y Noa, junto con la magia del flamenco representada en el ciclo 'Solera y Compás' por Vicente Amigo, Estrella Morente, Michel Camilo y Tomatito, Pitingo, y Jesús Méndez, Antonio Reyez, Pedro 'El Granaíno', Diego del Morao y Joaquín Grilo como artista invitado, que componen una oferta musical de alto nivel. Además, en esta ocasión, Tío Pepe Comedy traerá alegría y buen humor a la celebración veraniega con el Comandante Lara, que se unirá a Vicente Ruidos y Jesús Tapia en una divertida travesía titulada 'Viaje con nosotros', que se llevará a cabo en el Patio de la Tonelería. Será una noche de verano llena de risas y entretenimiento. Sin duda, se podrá disfrutar de una experiencia sensorial inigualable donde el arte y las emociones se entrelazan de manera inolvidable.

La bodega González Byass se convierte en un auténtico abanico de sensaciones con 'Veranea en la Bodega 2023', una experiencia gastronómica y musical que convoca el sabor y la esencia de la Andalucía más tentadora y sugestiva. Tres chefs de talla mundial protagonizan la denominada 'Cena de las estrellas': Nublo de la mano de Miguel Caño, Zuara Sushi, con el chef David Aráuz, y ABaC de Jordi Cruz. Una propuesta culinaria excepcional y creativa, que se fusionará con los mejores vinos que González Byass atesora en sus bodegas. A su vez, el sabor también invade el interior de las Bodegas Tío Pepe de la mano de dos exclusivos restaurantes: Tuga y Pedro Nolasco, que prometen sorprender a los paladares más exigentes.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente premiado por ACEVIN como 'Mejor alojamiento enoturístico de España'.