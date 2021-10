Todos eran víctimas

Un hombre con un destornillador amenaza a un vecino del barrio de Santa María en Cádiz. Padece un trastorno bipolar diagnosticado para el que no toma medicación y, además, ese 4 de abril de 2015, sufre un brote sicótico. Pero los policías que acuden a poner las cosas en su sitio no lo saben. Nadie lo sabe. No lleva un código QR en la solapa que advierta de su enfermedad mental. Los cuatro policías solo ven a un tiarrón con un objeto punzante en actitud muy violenta. Intentan reducirlo pero no lo consiguen. Deben emplearse a fondo. En uno de sus intentos el objeto punzante incluso traspasa el chaleco antibalas de un agente. Temen por su vida. El agresor recibe múltiples golpes en piernas y brazos. También varios en la cabeza por el forcejeo que, según los forenses, resultan fatales. Cuando deja de moverse en la escalinata de la iglesia y los agentes intentan reanimarlo ya no hay nada que hacer. Esta semana un jurado popular ha declarado a los agentes inocentes. La duda que queda es si los cinco, Juan Antonio y los propios agentes, no son víctimas de un sistema psiquiátrico y penitenciario que acabó hace años con los centros especializados para enfermedades mentales y que trata a estas personas como delincuentes, encarcelándolas, empastillándolas y arrinconándolas, juzgándolas como loquitos cuando en los mismos juicios donde se decide su suerte se les puede ver ya encerrados en su propio mundo, con la mirada ausente, incapaces de enfrentarse a un sistema que los condenó hace mucho y a una sociedad que les ha dado la espalda.

La cuestión de fondo es que en España la psiquiatría penitenciaria es deficitaria y en muchas CCAA inexistente. El problema no es nuevo para Julia Cano, psiquiatra experta en Psiquiatría Legal y profesora de Psiquiatría Forense en la UCA desde 1991. Tras más de tres décadas trabajando con estas personas enfermas, primero en la trinchera pública y, posteriormente, desencantada con el panorama que cada día se encontraba en la Salud Mental pública, en el ámbito privado. “Desencantada con la política sanitaria, no por el personal ni por la tarea”, aclara. Julia participa de manera regular en ponencias, encuentros y conferencias tanto con profesionales de la Justicia como del sector sanitario y se sigue mostrando preocupadísima por todo lo que rodea a la asistencia a la salud mental. Hasta el punto que durante nuestra conversación es capaz de soltar categóricamente frases tan duras como que “la salud mental está enferma” o que “estamos ante un atentado a los derechos humanos de los más sangrantes. Los vemos delante de nuestras narices cada vez que nos cruzamos con personas sin hogar que sufren trastorno mental grave y otras patologías”, dice.

Julia cuenta que buena parte de la población reclusa padece “problemas mentales serios”. “Lo grave –sigue– es que las prisiones han sustituido a los psiquiátricos, pero no sólo aquí, también en EEUU y otros países. Al cerrar los establecimientos de larga estancia para enfermos mentales, estos han ido a la calle, y un enfermo en la calle, que no pertenece a ningún distrito sanitario, no está en el circuito de asistencia ni va a ocupar una cama de las pocas de las que se dispone. Como contaba un psiquiatra penitenciario en un curso para el CGPJ: los enfermos sin asistencia y en la calle es fácil que tropiecen con la ley, hay ejemplos dramáticos en el Hospital Psiquiátrico penitenciario. Delitos que ponen de manifiesto su patología o su psicosis, y que hacen que vayan a prisión y allí, al fin se les trata. Muchas familias descansan cuando el enfermo entra en la cárcel; es la única forma de que esa persona deje de tomar drogas y reciba su tratamiento”.

Julia Cano "Las prisiones han sustituido a los psiquiátricos, pero no sólo en España sino en muchos países"

Cuenta igualmente que existe “un gran número de personas en ONGs que trabajan con toxicómanos, con enfermos mentales en la calle o en prisión. Cubren las deficiencias del sistema. Pero claramente no dan abasto ante tanta patología mental”.

Teniendo en cuenta todo esto llega a afirmar que “los centros penitenciarios se han convertido en centros de tratamiento de quinto nivel. Hasta que no llegan allí no reciben la asistencia necesaria”.

Para esta veterana de la psiquiatría, “la reforma de la psiquiatría ha supuesto que, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz haya tan pocas camas para enfermos mentales agudos. Si hay más de 30 enfermos agudos en toda la Bahía, seguro que en esas camas no entran personas sin hogar ni apoyo familiar. ¿Para qué, si no van a tener un seguimiento, si no van a ir a las consultas ni seguir un tratamiento?”

Pone Julia un ejemplo reciente ocurrido en San Fernando. “Voluntarios de una ONG recogieron a un joven sin techo que olía mal, y la gente pensaba que era porque no se lavaba, y lo que tenía era gangrena en una pierna. Lo llevaron a un hospital y consiguieron que lo operaran”.

“Lo que pasa con los enfermos mentales es tremendo. En la mayoría de los casos, las personas que viven en la calle tienen un problema de este tipo y no se les trata. A veces, y no lo digo yo sino personas más cualificadas, lo mejor que les puede pasar es que tengan un tropiezo con la ley y de esa manera ya reciban el tratamiento oportuno, aunque sea en una prisión”.

Para Julia, “la salud mental es importantísima y podríamos evitar dramas si fuéramos capaces de asistir a la gente como se merece”.