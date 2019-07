Un vecino de Sanlúcar denuncia los ruidos nocturnos en el centro de la ciudad

David Amaya es un gaditano que desde hace cuatro años vive en Sanlúcar por motivos de trabajo y desde hace uno reside en la zona centro de la ciudad. Este lunes acudió a la Policía Local y a la Delegación Municipal de Urbanismo de esta localidad para poner sendas denuncias contra los ruidos nocturnos que dice padecer en el entorno de su vivienda.

David, maestro de profesión, critica la dejadez del Ayuntamiento y de las fuerzas de seguridad locales ante las múltiples llamadas que ha realizado quejándose del salón de banquetes Caballerizas de Montpensier, que según afirma, tiene licencia para ofrecer sus servicios hasta las siete de la mañana pero dentro del palacio que poseen en la calle Baños, aunque en verano "sacan al patio la barra libre y la música, ya sean DJs o conciertos, por lo que hasta las 7.15 de la mañana ni familia ni yo podemos dormir".

David tiene tres hijos, de 7 y 10 años, que denuncia, no pueden dormir por culpa de estas celebraciones que se trasladan al aire libre y que, a pesar de llamar a la policía en reiteradas ocasiones, solo han acudido en una ocasión y al cierre de la celebración.

Además, este docente se queja también del repique de campanas del convento Madre de Dios, que "toca todos los días del año desde las 7:30 horas, anunciando que van a llevar a cabo el rezo". Ha tratado de hablar con la priora para que eliminen al menos este primer anuncio mañanero y le han comentado que van a estudiarlo".

Por último, David también critica que el reloj de la plaza del Cabildo toque "todas las horas y las medias horas, durante el día y durante la noche, algo que hoy en día ya no tiene ningún sentido y que no nos deja descansar, entre unas cosas y otras. Apenas dormimos y mis hijos lloran desesperados porque no pueden conciliar el sueño", advierte.

El profesor gaditano ha comenzado a visibilizar sus denuncias en Facebook, y dice que va a seguir "luchando por un pacto de ocho horas sin ruido, de 00:00 a 08:00 horas". Por eso espera que tanto Urbanismo como Policía Local "lleven adelante sus mediciones y tomen alguna medida al respecto".