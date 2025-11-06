La Unidad de Protección del Medio Ambiente intensifica su campaña contra la caza furtiva de aves en Sanlúcar

La Unidad de Protección del Medio Ambiente (Uproma) del Ayuntamiento de Sanlúcar pone en marcha una nueva campaña de actuaciones contra la caza furtiva de aves fringílidas e insectívoras, coincidiendo con el periodo de migración otoñal en el que suelen intensificarse estas prácticas ilícitas.

Estas actuaciones se desarrollan en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y con el apoyo de la ciudadanía, cuya participación ha permitido identificar a varios cazadores furtivos en distintas zonas del municipio.

Según informa la Delegación de Medio Ambiente, la Uproma ha intervenido numerosos ejemplares muertos y recuperado otros vivos, que han sido posteriormente liberados. También se han incautado trampas y artes ilegales de caza, como reclamos electrónicos, redes japonesas y costillas.

La delegada municipal de Medio Ambiente, Carmen Pozo, subraya la relevancia de la colaboración ciudadana para combatir la caza furtiva, recordando que estas actividades están prohibidas por la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía y “suponen un grave daño para el medio natural y la salud pública”.