"Somos los únicos que hemos parado a VOX"

A pesar de que el partido a nivel nacional perdía tres escaños con respecto a las elecciones de abril, en la provincia de Cádiz el PSOE mantenía el tipo. Esto es, sus tres diputados al Congreso y sus tres senadores. Irene García, secretaria provincial del PSOE de Cádiz, comparecía alrededor de las 00.15 horas, en la planta baja de la sede de la plaza de San Antonio, en la capital, señalando a los periodistas que aguardaban que “espero que tenga que valorar pocas noches electorales más”, sabedora del hartazgo que ha provocado la repetición de los comicios. García dio las gracias “a los más de 187.000 gaditanos que han vuelto a darnos la confianza. El PSOE de Cádiz vuelve a ganar las elecciones. Es la segunda vez que los gaditanos quieren, de forma nítida y sin titubeos, que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno”.

“Es la segunda vez que los gaditanos de forma nítida quieren que Sánchez sea presidente”

Tras una campaña “compleja, corta e intensa”, con un escenario político “que no era fácil”, la también presidenta de la Diputación de Cádiz valoró haber ganado en 43 de los 45 municipios de la provincia “a sabiendas que había una llamada a la desmovilización y pese a la bajada de casi cuatro puntos en el índice de participación”. Por eso dio la enhorabuena a los tres diputados electos por el PSOE en la provincia: Fernando Grande-Marlaska, Eva Bravo y Juan Carlos Campo. Este último acompañaba a Irene García en la noche electoral.

García quiso aprovechar para mostrar su “honda preocupación por el ascenso de la ultraderecha en la provincia”. Y no solo en las grandes ciudades, “también en el mundo rural”. Dicho esto destacó que “si ha habido un partido en esta provincia que ha sabido parar a Vox ha sido el PSOE. Hemos sido los únicos”. Puso varios ejemplos para ilustrar lo que a su juicio ha sido un freno a VOX. “En nueve alcaldías gobernadas por Izquierda Unida hemos ganado en 8 y VOX en 5. IU no ha sabido pararlos”, aseguró. Asimismo, la secretaria provincial del PSOE apuntó que “de los seis municipios gobernados por el PP, este partido no ha ganado en ninguno. En Algeciras ha ganado VOX siendo del PP su alcalde, al que debemos recriminar no haber parado a la ultraderecha”.

“Lo del Partido Popular es para analizar. Se confirma la autopista que ha puesto a VOX”

García se mostró convencida del 'sorpasso' que ha dado VOX “donde gobierna la derecha en esta provincia”. “Esto es el fruto de que el PP no ha cuestionado a este partido, si no que le ha amparado y ha sido su capa y abrigo. Lo del PP es para analizar. Se confirma la autopista del PP a VOX”, añadió.

De cara al futuro Irene García dijo que “a partir de ahora viene lo más importante: que los partidos tengan una altura de miras y responsabilidad para reconocer que hay una fuerza política como el PSOE que se mantiene. Cuanto antes haya gobierno, mejor”. Finalmente, interrogada por los 21.000 votos menos que el PSOE ha obtenido en la provincia con respecto a las elecciones generales de abril, lo achacó a la baja participación. “Aunque el porcentaje se mantiene intacto”, concluyó.