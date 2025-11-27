La Fundación Unicaja e Inserta Cádiz se unen en un proyecto de reciclaje de ropa

Varios de los responsables de la iniciativa en un punto de La Laguna.

La Fundación Unicaja e Inserta Cádiz se unen para promover el empleo ecosocial a través del proyecto ‘Regeneratex. Futuro sostenible para todos’, que tiene como objetivo fomentar la economía circular en el sector textil a través de la recogida, reutilización y reciclaje de ropa de segunda mano y la creación de oportunidades laborales para personas en situación de exclusión social.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado las instalaciones de procesado de los residuos textiles junto al presidente de Inserta Cádiz, Antonio Coronilla, para conocer de primera mano este proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de medio ambiente del décimo aniversario.

La iniciativa ‘Regeneratex. Futuro sostenible para todos’ de Inserta Cádiz se basa en la recogida, clasificación, reutilización y reciclaje de ropa usada para la venta de segunda mano y/o la entrega social a personas y familias en riesgo de exclusión social, ya sea a través de las plantas de tratamiento de la red de Cáritas o mediante las tiendas de Moda-re de compra de ropa usada de segunda mano.

Asimismo, a partir de la gestión del residuo textil, este proyecto fomenta la creación de empleo social, consiguiendo así promover una economía circular basada en la sostenibilidad, la inserción sociolaboral y la concienciación ambiental en la provincia gaditana.

Actualmente, la iniciativa cuenta con 65 contenedores en los municipios de Cádiz, Algeciras, San Fernando, Chiclana, La Línea, Medina Sidonia, Vejer, Barbate, Paterna y Los Barrios. Además de otros 10 puntos en parroquias y proyectos de Cáritas.

La ropa se traslada a un almacén en Zona Franca en Cádiz y posteriormente se envía a las plantas de tratamiento de las que dispone Cáritas en Barcelona, Bilbao o Valencia. Allí, la ropa se clasifica según el grado de recuperación: si es inviable, se destina a un proceso de reciclaje o incineración; si pueden ser reutilizadas, se higienizan y son enviadas a proyectos internacionales; una parte se destina a las tiendas de Moda-re.

Actualmente, la provincia cuenta con tres tiendas que pertenecen a la red Moda-re: una, en Cádiz capital; dos, en Jerez; y una de reciente apertura en La Línea.