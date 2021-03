"El tsunami a Cádiz va a llegar, ya sea hoy o en 100 años, pero llegará"

"La ola a Cádiz va a llegar, ya sea hoy o dentro de 100 años, pero va a pasar de nuevo. Y será una ola de unos 12-15 metros, de la altura de un edificio de cuatro plantas". El investigador Luis Alberto Montes se muestra así de convencido de que el Golfo de Cádiz sufrirá un nuevo tsunami, sí o sí, tal como ocurrió en 1755. Y cuando pase, por ahora sólo un colegio se ha planteado un protocolo de actuación por el cual ha llegado a un convenio con el estadio de fútbol para que sirva de refugio para los niños. "Si se repite lo que pasó en 1755, que va a pasar, y el epicentro sucede en el mismo sitio, en el Cabo de San Vicente, la ola tardará en llegar a Cádiz unos 50 minutos".

Luis Alberto Montes, nacido en Perú, país sísmico, es piloto de transporte de líneas aéreas y académico de honor de la Academia de Historia Aeronáutica de Perú. Radioaficionado, miembro de Protección Civil, es un gran conocedor de este tema, pertenece además como investigador al Grupo IERD (Instituto Español para la Reducción de Desastres). El estudioso ofreció este martes una conferencia en la jerezana Academia San Dionisio sobre 'Maremotos y tsunamis', ya disponible en la web de la entidad.

Montes recomienda que el Ayuntamiento de Cádiz "llegue a un acuerdo con los edificios públicos altos de la ciudad para que la población se pueda refugiar, al igual que el resto de edificios. Lo que no se puede es evacuar en coche, algo que provocaría un gran atasco y morirían todos. Y tampoco ir a recoger a los niños al colegio, no daría tiempo, y la ola les cogería a todos. Lo que tienen que hacer los padres es refugiarse, y lo que tiene que hacer los profesores es llevar a los niños a los refugios asignados. Por encima de los 20 metros de altura, la gente se salva".

Y el problema añadido es que si son varias las olas, "la segunda puede ser peor que la primera, y el intervalo puede ser de unos cinco minutos. La cuestión es que hay que actuar en menos de una hora y para ello hay que tener un protocolo, organización y educar a la población. Yo recomiendo un protocolo que sería: crear un protocolo en sí con observatorios sísmicos de guardia, potenciar y reorganizar Protección Civil, reactivar la red de radioaficionados Remer, instruir a policías locales en emergencias, señalizar rutas de evacuación y refugios, instalar sirenas y megafonía en la ciudad, instruir a la población, kits de supervivencia y marcar lugares y edificios altos como refugios. "En Holanda, los primeros lunes del mes, al mediodía, suenan las sirenas de alarmas del país. Al estar bajo el nivel del mar, si se rompe un dique se inundan las ciudades".

Recuerda que sismógrafos "hay en toda España y automáticamente se sabe dónde ha sido el terremoto y depende de donde haya sido, avisan a determinados municipios de un tsunami".

Respecto a qué zona arrasaría la ola, entraría al interior en torno a un kilómetro, "a una velocidad de unos 30/40 Km/h y afectaría al Golfo de Cádiz, ya que en el Estrecho pierde intensidad. Barrería toda la costa, desde Huelva", asegura. "No es la ola que rompe en la orilla, a la que estamos acostumbrados, no. Esta ola es una masa de agua que entra, una gran marea que empuja. Y la señal de que se vacía la orilla, como si bajara la marea pero de una forma exagerada, es sólo cinco minutos antes de que llegue".

Montes subraya que este suceso "no es que sea cíclico y por eso digo que va a pasar, sino porque en los últimos años está habiendo muchos movimientos sísmicos que antes no existían y erupción de volcanes. Si vemos la historia van de acuerdo a los ciclos solares, que miden once años, y estamos entrando en el ciclo 25 en el que está bajando la actividad solar, lo que significa que aumenta el magnetismo del sol que despierta las entrañas de la Tierra, al ser de hierro y zinc, que genera terremotos. Así que, va a pasar, seguro. La ola ya viene, ¿cuándo llegará?".