La tripulante rescatada del velero encallado en Chipiona: "Es inaceptable que la Guardia Civil opere con equipamiento tan precario"

Esta vez hubo suerte. Quizás porque la situación no era de una gran complejidad, porque las condiciones no fueron tan extremas o por la destreza y profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil. Sea como fuere, los dos tripulantes de un velero había encallado en la zona de Salmedina, en Chipiona, fueron rescatados con éxito en la madrugada del pasado sábado. Sin embargo, una de las tripulantes, Victoria Ponzone, lanza un mensaje en modo de advertencia con la intención de que, en un futuro, este desenlace que hoy ha sido feliz, no se convierta mañana en fatalidad y lamentos.

"Quiero poner de manifiesto una realidad que, de ser ignorada, podría tener serias consecuencias para la seguridad marítima en nuestras costas", avisa la tripulante. En primer lugar, Ponzone acusa a la deficiente señalización, tanto en programas de navegación como en el balizamiento, del encallamiento del velero siniestrado. Éste quedó varado en Salmedina, castigada por los continuos golpes contra las rocas que obligó a los dos tripulantes a activar el protocolo de SOS. Una vez tuvieron contacto, fueron informados que Salvamento Marítimo y Guardia Civil ya se estaban movilizando para el rescate.

La espera fue larga y "angustiosa", teniendo que esperar más de dos horas hasta el primer contacto, relató la tripulante. El palo fue más duro cuando en la zona solo se presentó una patrullera de la Guardia Civil. "En ningún momento divisamos en el lugar del rescate la embarcación de Salvamento Marítimo, ni el helicóptero Helimer 220 que se nos había dicho que se movilizaría", manifiesta contradiciendo la información oficial que se trasladó sobre la operativa de este rescate. La operación recayó por completo en manos de la Guardia Civil. "Y con escasísimos medios", recalca Ponzone.

Tanto fue así que, Rio Irati —como se denomina la patrullera de la Guardia Civil—, no pudo acercarse en un primer momento a la altura del velero encallado debido a la poca profundidad y a la presencia de rocas, las mismas que habían hecho encallar al propio velero: "La Guardia Civil se mantuvo alumbrándonos desde la distancia, aparentemente a la espera de Salvamento Marítimo".

La espera fue haciéndose más tensa y compleja, con la agonía de ver a la patrullera sin poder acercarse a la posición de unos tripulantes que auxiliaban por radio de su crítica situación. "Fue solo después de sufrir varios golpes en la cabeza y de insistir en la creciente peligrosidad, cuando, por fin, vimos acercarse lentamente una neumática con dos personas a bordo", relata Ponzone. Pero, más allá del alivio por la cercania del rescate, la decepción fue mayor cuando conocieron que la embarcación no tenía luz ni radio, y su aproximación dependía de la luz de la patrullera y de la linterna que los propios naúfragos sostenían.

Tras subirse los dos tripulantes a la neumática, pudieron comprobar como uno de los balones estaba pinchado y el suelo de la propia embarcación cubierto de agua: "Tuvimos que utilizar nuestro propio walkie para que los agentes pudieran comunicarse con la patrullera de la Guardia Civil e informar de que habíamos abandonado el barco". Además, el mismo acercamiento de la neumática a la patrullera de la Guardia Civil se realizó guiada por la linterna de los tripulantes. Al llegar a Río Irati, Ponzone y su compañero fueron informados de que la larga espera se debió a que la neumática no podía arrancar.

El éxito en el rescate no debe suponer que la experiencia quede en una mera anécdota de un encallamiento naútico más. Toca reflexionar sobre los medios que disponen los servicios de rescate para garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos, y de los propios agentes. "Resulta inaceptable que una institución tan esencial opere con un equipamiento tan precario, poniendo en riesgo tanto a quienes requieren auxilio como a los propios agentes encargados de prestarlo", denuncia la tripulante.

A pesar de las deficiencias en los recursos, Ponzone quiso expresar su más sincero agradecimiento a los agentes de la Guardia Civil por el trato humano y la profesionalidad que demostraron en todo momento. Para más inri, alaga y reconoce la empatía y profesionalidad de los agentes cuando se personaron al día siguiente en la zona mientras una empresa privada realizaba el complejo rescate de la embarcación. "Es imperativo revisar y reforzar los recursos destinados al salvamento y la seguridad marítima. La vida de quienes navegan depende de ello", concluyó.