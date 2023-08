‘La Traviata’ llega a la Plaza de Toros de Sanlúcar a beneficio de la atención temprana

Son dos entidades que nada tienen que ver entre sí: Staff Opera Club y CDIAT (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana del Bajo Guadalquivir). La primera dedica sus esfuerzos y trabajo a divulgar la ópera, y la segunda es una entidad privada, pionera en Andalucía, e incluso en España, en la atención temprana de niños de 0 a 6 años. Lo bonito de la historia es que se han puesto de acuerdo para colaborar juntos en una aventura importante que beneficiará altruistamente a muchos.

El próximo 24 de agosto, la Plaza de Toros de Sanlúcar, a las 21 horas, acogerá 'La Traviata' con orquesta, coro y solistas de Staff Opera Club. Una cita a beneficio de la ampliación del CDIAT Bajo Guadalquivir. Venta de entradas: en la taquilla, de lunes a viernes de 10 a 14 y de 18 a 21 horas, sábados de 10 a 14 horas. El día del concierto desde las 10 horas hasta el comienzo; en el CDIAT Bajo Guadalquivir (avenida Quinto Centenario) de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Online: www.espectaculoscarmelogarcia.com. Información y venta: 627 69 67 54.

El director del CDIAT, Rafael Ibáñez, y los representantes de Staff Opera Club, Ana Troncoso e Hilario Abad, nos desgranan la iniciativa.

Rafael Ibáñez, psicólogo, logopeda y con 6 masters a sus espaldas, es una persona sorprendente, por la forma que tiene de contar la realidad de la atención temprana de los niños en el centro que dirige, que originariamente nació solo para Sanlúcar, con la ayuda del Ayuntamiento, pero que hoy da servicio a toda la comarca del Bajo Guadalquivir: Rota, Chipiona, Trebujena y Sanlúcar. "Yo empecé hace 44 años y era algo que no se conocía en este país, cuando empezamos a trabajar en este campo de los niños pequeñitos. Hoy hay más centros en la provincia de Cádiz: Jerez, Cádiz, El Puerto, etc... Algunos son posteriores a nuestro centro y otros contemporáneos, como UPACE Jerez, que tiene un área de atención temprana’" Nos relata Rafael ante la atenta mirada de Ana e Hilario, los representantes de Staff Opera Club.

"Todo nació en el IMSERSO, cuando no había autonomías en España, entonces estábamos vinculados a los asuntos sociales, y durante mucho tiempo peleamos para poder estar mejor ubicados en los servicios sanitarios, y desde 2005 estamos asignados a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y en toda España ya hay más de 2.000 profesionales que se dedican a esto en sus comunidades autónomas. Hemos ido evolucionando y avanzando y queremos seguir haciéndolo, porque los niños necesitan mejores medios y hay nuevos avances y es preciso hacer realidad el nuevo abanico de servicios que se podría ir ofreciendo a los niños que nos necesitan. Queremos estar en primera línea en los servicios con nuestros psicólogos sanitarios, logopedas y fisioterapeutas, que son los tres niveles de grado universitario que la Administración habilita para poder trabajar en la Atención Temprana. También se pueden añadir a esos equipos principales los profesionales universitarios de Terapeuta Ocupacional, Audición y Lenguaje o incluso Pedagogos, pero lo primero es completar el servicio principal de psicólogo sanitario, logopeda y fisioterapeuta’"

-¿Y cómo llegan a colaborar dos sectores tan diferentes como la promoción de la Ópera y la Atención temprana?

-Hilario Abad: "Bueno, realmente alguien me comentó que Rafael se había interesado por nosotros como cantantes de ópera, y así fue como lo localicé, y nos pusimos en contacto". Rafael y Ana asienten, cómplices de esta aventura mutua de poner en escena la ópera ‘La Traviata’ con la finalidad de recaudar fondos para un proyecto de ampliación del CDIAT, pues con sus ya 380 niños a los que atienden en la comarca, las actuales instalaciones sencillamente se les han quedado pequeñas.

"Nosotros promocionamos esta conocida ópera porque lo que necesitamos es dinero para ampliar el centro y atender a todos esos niños matriculados y atendidos aquí. Y a la vez me parece maravilloso dar a conocer a gente que nunca han tenido acceso a la ópera, esta obra tan maravillosa que Staff Ópera Club nos va a poner en escena. A pesar de que como centro privado que somos, concertados con la Consejería de Educación y de los 30 años que llevamos de colaboración con la Diputación de Cádiz, nuestras instalaciones necesitan crecer. Y aunque tenemos alguna lista de espera, y no me gustan nada las listas de espera, la realidad es que necesitamos más espacio para los niños que ya tenemos, porque actualmente ya no podemos estirar más los horarios: abrimos diariamente de 8 de la mañana a 9 y media de la noche y no se puede atender a niños a las 10 de la noche".

Rafael continúa contándonos que ya cuentan con el ofrecimiento del Ayuntamiento de cederles un terreno contiguo a las actuales instalaciones. "Nos han dado un plazo de 5 años para construir y necesitamos recaudar fondos para empezar".

-Bueno, por lo que veo, colabora mucha gente: Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Sanlúcar, y ahora Staff Ópera Club, también dispuestos a aportar su granito de arena con la puesta en escena de una de las óperas más representadas aplaudidas de todos los tiempos…

-"Yo tenía un gran amigo, que conocerás, Narciso Climent, profesor de instituto y personaje, muy querido por los sanluqueños, y al que recientemente se le ha dedicado un monumento en la rotonda del IES Pacheco, que me decía: "Rafael, tú lo que necesitas siempre es un muro porque eres el que siempre se lo salta… Y la verdad es que siempre he luchado muchísimo con las administraciones".

-Le preguntamos a Ana e Hilario cómo es que se decidieron a poner en escena esta ópera en una plaza de toros.

"En realidad, nuestra oferta inicial fue hacerla en las instalaciones de El Picacho. Esa era nuestra intención inicial, ofertar las 400 localidades del Picacho", nos responde Ana Troncoso, que además de representar a Staff Ópera Club, como soprano será la encargada de dar vida y voz a la protagonista de la ópera: Violeta Valèry, que es como Giuseppe Verdi y su libretista Francesco Maria Piave rebautizaron a la protagonista de 'La Dama de las Camelias' de Alejandro Dumas.

Y puntualiza Hilario: "Pero Rafael decidió "tirarse al toro" y aceptó el reto de hacer la representación en la Plaza de Toros de Sanlúcar, cuando el empresario les ofreció su colaboración’"

Y la verdad es que unánimemente, incluido el que suscribe, inmediatamente nos pusimos de acuerdo en reconocer que la plaza de toros tendrá mejor sonido que el auditorio de El Picacho.

-¿Y cómo va la venta de entradas? ¿Vais a cubrir todas las localidades?

-"Realmente, a día de hoy (la entrevista fue el jueves 10 de agosto) que acabamos de empezar, llevaremos unas 400 vendidas. Pero necesitamos la colaboración de los sanluqueños y también del resto de la comarca para poder vender las 2.500 localidades del aforo. Necesitamos ese dinero para poder embarcarnos en un proyecto que necesita 2.000.000 de euros para ser realidad".

Le digo a Rafael que ha elegido buenos compañeros con Staff Opera Club. Los conozco desde sus comienzos y, sobre todo, a Ana Troncoso, que lleva ya unos años poniendo en escena diferentes óperas, aunque esta vez será la primera que represente como protagonista la ópera completa de 'La Traviata'.

Y a los que leen este artículo. recomendarles encarecidamente que se animen a comprar su entrada y asistir a una representación de una ópera de las que de verdad crean afición, tanto por el libreto como por la genial música de Verdi, y que contará con unos cantantes estupendos, un coro escogido entre muchos sanluqueños y una orquesta que harán las delicias de los espectadores.