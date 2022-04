Los transportistas deciden mañana en Madrid si desconvocan el paro indefinido

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera, que convocó un paro indefinido el pasado 14 de marzo, decidirá mañana sábado, 2 de abril, en una asamblea que se celebrará en Madrid, si mantienen o no una huelga que dura ya 19 días.

El portavoz de la Plataforma, Manuel Hernández, ha alentado a través de Facebook a los transportistas asistentes a “tomar las decisiones que entre todos" consideren oportunas para hacer "más grande a la Plataforma”. Además, ha insistido en la necesidad de “reforzar” las bases de la organización en las provincias y ha reiterado la importancia de la “unidad” entre los miembros de la asociación, que actualmente no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

“Se ha demostrado que sabemos ganarnos el respeto. La Administración ha tenido que reconocernos y que rectificar todas las injurias que dijo de nosotros”, ha recalcado en referencia a las palabras de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que calificó a los convocantes como “ultras” y los asoció con la extrema derecha.

El portavoz de la Plataforma ha considerado que los transportistas que han secundado los paros “han aguantado los días que han podido con honradez”. Hernández ha dicho que el CNTC está “nervioso” y “totalmente desacreditado”, y ha acusado a la patronal de intentar “desarticular a la Plataforma”.

El paro de transportistas autónomos que ha puesto en jaque la economía de todo un país parece estar tocando a su fin por puro agotamiento físico, anímico, pero sobre todo, económico, de quienes mañana cumplen 20 días sin ningún ingreso y sin ningún avance en sus reivindicaciones.

Eso es lo que se desprende de las declaraciones que hizo ayer a los periodistas Fausto Jiménez, uno de los portavoces de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte en Cádiz, justo antes de que el jueves arrancase una manifestación que esperaban multitudinaria en apoyos y que sólo congregó a apenas algo más de un centenar de autónomos y miembros de sus familias.

"Lo que nos ha propuesto hasta ahora el Gobierno no es una solución a nuestra precaria situación y por eso seguimos con el paro y con las protestas. No estamos satisfechos. Esta manifestación a pie la habíamos convocado para que se sumasen ciudadanos de Cádiz y de otras localidades y, sinceramente, a la hora a la que estamos, esperábamos que hubiese más gente", dijo Jiménez cuando apenas si se habían reunido medio centenar de transportistas, media hora después de la hora de partida.

"Seguimos esperando a ver si hay una segunda reunión con la ministra y, por otro lado, con los cargadores, que estaban pendientes de reunirse con Manuel Hernández. Creemos que si se reúnen, se puede hacer fuerza y podemos por lo menos sacar adelante ese decreto-ley transitorio [para la prohibición de los contratos por debajo de los costes de explotación] que, teóricamente dicen que no se puede sacar, mientras que sí que se están aprobando otros sobre la marcha para otros sectores", explicó el portavoz de los trabajadores autónomos.

"Daño colateral"

"Eso sí nos daría una pequeña garantía para poder arrancar, que estamos deseando hacerlo, tanto por economía propia como porque sabemos que estamos haciendo la puñeta a las demás personas, que no es nuestra intención. Porque ¿quién está provocando ese año colateral? Lo está provocando quien no quiere dar una solución que se puede dar. ¿Cuántas leyes han aprobado esta semana de la noche a la mañana? Es una lucha contra un gigante, pero como David, estamos intentando encontrar la piedra para tumbar al gigante", añadió Jiménez.

"Claro que dieciocho días de paro pesan ya en los ánimos. Mucho. Se va sumando el cansancio, el sueño, el estrés. Todo. A algunos compañeros les afecta más y otros llevan su procesión por dentro. Y ya cansa acostarse tarde y levantarse a las cinco de la mañana para ir a una marcha a Algeciras, para venir luego a un piquete informativo en Cádiz, que algunos lo hacen desde Jerez, otros de Lebrija... Claro que cansa", reconoció este miembro de la plataforma.

"No vamos a utilizar a ningún partido político"

"No, no me consta que haya habido ningún contacto a nivel nacional con el ministerio. Tampoco creo que haya habido ningún contacto con ninguna formación política. Nosotros no pretendemos utilizar a ningún partido político para que nos sirva de puente y que hay que prometerles que les vamos a votar. No. Cada uno de los que estamos aquí tiene sus creencias políticas y nos metemos en eso. Lo que queremos es trabajar más dignamente. Y que se aprueben las leyes necesarias para que podamos hacerlo. Vale que se hayan admitido algunas de nuestras propuestas en el acuerdo que han cerrado con el Comité Nacional de Transportes por Carretera, pero ¿cuándo entrarán en vigor? ¿en junio o julio? ¿habrá que esperar a que nadie se oponga?".

"Nuestras reivindicaciones están tanto en el Ministerio de Transportes como en el de Trabajo. Se ha pedido para todos. Para los asalariados, también: jubilación, reconocimiento de enfermedades laborales, un convenio nacional para todo el sector... todo eso está encima de la mesa. No es sólo: los autónomos queremos ganar más dinero. O no queremos trabajar por encima de costes. No. Hay muchas reivindicaciones que llevamos años solicitándolas. Y pensamos ir ganando batallas hasta que ganemos la guerra".

Los 'Chalecos Amarillos' y su propuesta de 'huelga general'

A la pregunta de si tiene la plataforma alguna vinculación con los 'Chalecos Amarillos España' y otros colectivos que están promoviendo por redes sociales para hoy, 1 de abril, una gran movilización que llaman huelga general, Jiménez respondió: "A mi lo que me da tiempo de hacer cuando hay que solicitar algún permiso para alguna movilización, es de ponerme en contacto con el gabinete jurídico de la Plataforma, que me dice si se puede o no se puede hacer; acudo a los piquetes; voy a las marchas y a la hora del almuerzo o cuando termina el día, me pongo en contacto con compañeros de Valencia o de Jaén".

"De esa huelga general, algo escuché o vi ayer en redes sociales, pero yo no tengo constancia de que nos vayamos a unir a ellos. Aunque igual esta noche me dicen: nos vamos a unir a este movimiento... Nosotros, en principio, la guerra la estamos haciendo desde la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte. Quien se quiera unir, bienvenido sea... Se nos está yendo de las manos la subida de la luz, de impuestos, del gas, de la alimentación, de todo... Algo hay que hacer, y el Gobierno se tiene que dar cuenta de la población española está muy mal. ¿Que nos falta ánimo o empuje para echarnos a la calle? Sí, la verdad es que sí. Será por el carácter que tenemos los españoles, que la mayoría nos lo tomamos todo en broma. Pero hay países en donde no se lo toman en broma. Hay países muy cercanos, como Francia, en los que se dice: señores, todo el mundo a la calle. Y colapsan el país".

"Pendientes de la decisión de Manuel Hernández"

¿Y tienen previstas más movilizaciones? "Se estaban planteando más, pero no hay nada en firme porque estamos esperando respuesta de Manuel Hernández sobre qué va a pasar en estos días, qué se va a hacer este fin de semana. El lunes, si se decide que vamos a confiar en la ministra y solucionamos este tema ya, nos lo notificarán. Que no lo ven oportuno, pues será que no. Ahora mismo lo que puedo decir es que seguimos sin arrancar. Aunque haya habido empresas que han arrancado ya. Y rascando y rascando en la punta del iceberg, se rompe el bloque".

Sobre las informaciones sobre el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que han aparecido en varios medios de comunicación, que lo vinculan con Vox, en las que se le acusa de haber cerrado su empresa sin pagar a los trabajadores y de tener una gran afición por los coches de lujo, Fausto Jiménez contestó: "A Manuel Hernández no lo conozco mucho. Lo he visto varias veces en las diferentes reuniones que hemos mantenido. Lo que sí se es que en todas las guerras la principal estrategia es cortar la cabeza y acabar con el enemigo. Entonces está claro que van a cortarle la cabeza a él, a tumbarlo, para tumbar todos esto. Están intentando hacerlo. Por eso nos estamos organizado de una manera estructurada, para que si en cualquier momento cae alguna zona, el resto estemos para apoyarnos".

"Una batalla, pero no la guerra"

"Aunque empezásemos a arrancar, no significaría que hemos perdido la guerra: ha habido una batalla, que no es es que la hayamos perdido, pero que no ha salido al cien por cien de como queríamos. Pero estamos dando pequeños pasos. Porque llegar de un salto a donde quieres ir es imposible. Veremos la semana que viene... Aunque aparentemente se levantara el paro, no habremos perdido la guerra. Somos conscientes de la situación creada e iremos avanzando y seguiremos luchando. La señora ministra dijo que preparaba un borrador para junio... La posibilidad de desconvocar el paro está siempre sobre la mesa. Y siempre es mejor una deuda de cinco, como la que tenemos ahora, que una deuda de 15 dentro de tres meses."