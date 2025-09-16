Raquel Moral: "La Traíña sitúa a Barbate en el centro de la comunidad educativa"

La Traíña, como centro coordinador del proyecto Other Looks at Children’s Education, ha sido premiada por su compromiso con una educación infantil inclusiva, respetuosa con la diversidad y abierta a nuevas metodologías pedagógicas. El proyecto desarrollado desde el centro se enmarca dentro del programa Erasmus+, lo que ha permitido a su equipo docente conocer experiencias en distintos países europeos, intercambiar buenas prácticas y aplicarlas en beneficio de los niños y niñas de Barbate.

Es por ello que el Ayuntamiento de Barbate quiere felicitar públicamente a la Escuela Infantil La Traíña por haber sido reconocida con el European Innovative Teaching Award 2025, destacando la gran labor del centro y de su personal docente.

Entre los aspectos más valorados por el jurado en esta ocasión se han mencionado la promoción de la inclusión educativa, la innovación pedagógica, la cooperación internacional y la conexión con las familias y la comunidad, así como el diseño de entornos de aprendizaje que favorecen la autonomía, la creatividad y el respeto a la naturaleza.

Este reconocimiento supone además la primera vez que un centro andaluz resulta premiado en alguna de las categorías existentes del European Innovative Teaching Award, lo que refuerza aún más la relevancia del logro conseguido por La Traíña y por Barbate.

Desde el Ayuntamiento de Barbate, el alcalde, Miguel Molina, y la concejal de Educación, Raquel Moral, han expresado su orgullo por este reconocimiento, que “sitúa a Barbate en el mapa europeo de la innovación educativa y refuerza el compromiso del municipio con la calidad y la excelencia en la enseñanza”.

El Ayuntamiento de Barbate felicita a la dirección, así como al profesorado y comunidad educativa de La Traíña, que con su esfuerzo y dedicación han hecho posible este importante logro, y anima a seguir trabajando en beneficio de la infancia y el futuro de nuestro pueblo.

Además del de Barbate, otros cuatro proyectos educativos han sido galardonados en todo el territorio español con los Premios Europeos a la Innovación en la Enseñanza en esta edición, en concreto, en La Rioja, Las Palmas, Ceuta y Girona.

La entrega de premios tendrá lugar en Bruselas los días 8 y 9 de diciembre.