"La tragedia del 'Villa de Pitanxo' afecta a toda la gente del mar"

La madrugada del pasado 15 de febrero el pesquero Villa de Pitanxo se hundía frente a las costas de Terranova. Horas antes, se había dado previsión de gran temporal y el barco era, de hecho, el único que estaba faenando en esa zona. Su hundimiento se saldó con doce desaparecidos, nueve fallecidos y tres supervivientes. La fiscalía cursa 21 homicidios imprudentes: es el accidente pesquero más grave a nivel europeo en este siglo.

Hace unos días, los familiares de víctima del naufragio cursaron en el Secretariado de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición. Una medida a la que llegan los familiares de las víctimas tras “cinco meses de opacidad y de falta de comunicación por parte del gobierno español, tras haber estado todo este tiempo mandando escritos, pidiendo reuniones, información”, asegura la portavoz de la plataforma, María José de Pazo. La petición solicita que se investigue si España viola la normativa comunitaria sobre transparencia mediante la ocultación de información; y también habla de la urgencia de bajar hasta el pecio hundido para conocer las causas del accidente.

Según De Pazo, hija del que fuera jefe de máquinas de la embarcación, los familiares han solicitado al Gobierno central “multitud de preguntas por escrito que no han sido respondidas”, además de la que es en estos momentos su obsesión: que algún tipo de equipación submarina pueda descender hasta los restos del buque, frente a las costas de Terranova, para tener más información de lo que pudo ocurrir aquella noche de invierno.

“No puede ser que un accidente de este calado no se investigue en condiciones –insiste–. Primero decían que no era posible, pero tuvimos un ofrecimiento desde Noruega que aportaban de forma gratuita robot y sónar mientras que la junta sufragaba el transporte hasta Canadá”. Y es ahora, en estos meses, cuando tendría que efectuarse la grabación, que el invierno en el Atlántico Norte haría inviable: “Estamos desesperados porque se acaba el verano y no hay movimiento”.

"Queremos hacer que el gobierno cumpla con sus obligaciones para esclarecer qué pasó"

“En el auto que nosotros tenemos no se adjuntaba informe técnico y se decían cosas que se demostraron inciertas –continúa María José de Pazo–, como que había impedimentos legales para bajar a los restos por parte de Canadá, mientras que cuando nos reunimos con la embajadora, Wendy Drukier, nos dijo que no había ningún problema y mostró total disponibilidad. Lo que está haciendo el gobierno con nosotros no tiene explicación”.

Francisco de Pazo tenía 69 años cuando murió y salía a faenar de tanto en tanto, aunque era la primera vez que navegaba en el Villa de Pitanxo. Toda una vida en el mar, con vínculos gaditanos, “como tantos gallegos -comenta su hija-, en Cádiz trabajó mucho el tema de la merluza negra”. Para ella, dada la heterogeneidad de la tripulación del pesquero, toda la problemática del accidente “se debería enfocar como una cuestión que afecta a toda la gente del mar. Las familias queremos que se saquen conclusiones para que se ayude a prevenir y nunca más pase. No sólo que se haga justicia, sino que se produzca un cambio. Queremos obligar al gobierno a cumplir sus obligaciones para esclarecer las causas del siniestro y no tener pendiente una vía judicial abierta”.

Uno de los puntos de fricción del hundimiento ha sido la jurisdicción competente, ya que el Villa de Pitanxo se hundió en aguas internacionales: tras un baile de competencias entre la Audiencia Nacional y los juzgados de Marín, puerto del base del barco, la Fiscalía ha estipulado que sea un juzgado de Vigo el que asuma caso.

La sombra de un naufragio siempre existe en las familias de quienes trabajan en los grandes caladeros, “pero desde luego lo que no imaginas es que sea con esta magnitud y con estas opacidades”, señala la portavoz.

"Para qué queréis recuperar los cuerpos si sabéis que están muertos, eso también nos lo han dicho"

Secularmente, siempre ha parecido que lo se tragaba el mar allí se quedaba. Más valía no mirar siquiera. “Pero estamos en 2022 no en 1900 –prosigue María José de Pazo–, y aquí el magistrado ha dicho que hay indicios claros de homicidios imprudentes y delitos graves contra la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Según las declaraciones enfrentadas de los tres supervivientes –Juan Padín, el patrón del barco; su sobrino, Samuel Rial; y el marinero Samuel Kwesi–, lo que los familiares temen es que el patrón priorizó el pescado a la seguridad de la tripulación. Es, también, la sospecha del fiscal tras las declaraciones Samuel Kwesi y tras la contradicción en el testimonio de los otros dos, que declararon que todos los tripulantes se habían puesto los trajes de seguridad, cuando ninguno de los cadáveres encontrados -ni el propio Kwesi- los llevaban puestos. Los cuerpos encontrados murieron por congelación: “La excusa es que se paró el motor y al barcó lo tumbó una ola –apunta De Pazo– . Pero el barco, si está parado, flota”.

La búsqueda en superficie de los posibles supervivientes de Villa de Pitanxo se abandonó a las pocas horas, “y eso que gracias a la presión de los familiares, continuó un poco más. Por qué queréis recuperar los cuerpos, si sabéis que están muertos, también nos han dicho. Como si hubiera que explicarlo”.