El sorteo de ‘El Niño’ reparte 475.000 euros en Chiclana, Jerez y Ubrique

El sorteo extraordinario de ‘El Niño’ ha dejado buen pellizco en la provincia de Cádiz: 475.000 euros repartidos entre Chiclana, Jerez y Ubrique. El segundo premio, que recayó en el número 44.469, regaló 225.000 euros con la venta de tres décimos en total: dos en Chiclana, uno en Los Gallos y otro en la barriada de San Juan Bautista; otro en Ubrique. De otra parte, en Jerez, la administración El Paraíso vendió una serie del número 19.467, tercer premio de ‘El Niño’, agraciado con 250.000 euros la serie.

El segundo premio, dotado con 75.000 euros el boleto y 750.000 euros a la serie, llegó a todas las provincias andaluzas, incluida la gaditana.

En declaraciones a Europa Press, Lourdes, propietaria de la administración de Ubrique, explicó que el número vendido “era de máquina”, al tiempo que detalló que recibió una llamada para decirle:“Has dado el segundo’”. “Cuando es de máquina no sabes exactamente qué números das”, reconoció. “Hay clientes habituales que piden números que acaben en 69, pero tampoco sabemos si les ha tocado a ellos o no, hasta que no lo digan ellos no los sabemos”, señaló.

“En Lotería es la primera vez que doy algo. Hace un par de años dimos en la Bonoloto, pero fue diferente. Ahora se anima la gente a venir aquí al dar un premio”, celebró Lourdes.

En la misma tesitura se encontró Ramón, propietario del punto de venta de Lotería de la Urbanización Los Gallos, que afirmó que “en estas fechas son clientes habituales. Si fuera en verano diría que seguramente hubiera tocado a alguien de fuera, pero en estas fechas seguro que ha sido a alguien de la zona. Al ser un puesto mixto, lo que tenemos son décimos de máquina”.

“A nosotros también nos afecta. Dar premios, primero, nos alegra. Pero también influye a la hora de las ventas. Si das más premios la gente es más asidua a venir a la tienda”, indicó Ramón, que desveló que, desde su apertura en septiembre de 2016, ha dado tres premios importantes, “uno en La Quiniela, 1.200.000 euros; y otro en la Bonoloto”, además de este último en la Lotería de ‘El Niño’.

Por último, Loterías El Paraíso, administración número 16 de Jerez situada en la calle Isabelita Ruiz, al lado de la plaza del Caballo, vendió una serie del número 19.467, tercer premio del sorteo de ‘El Niño’, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

José Vicente López García, responsable de la administración junto a María José Campo Navarro y Vicente Manuel Albiach, manifestó que la serie estaba “muy repartida entre los vecinos de la zona”, ya que “se compró en ventanilla”, no por ninguna asociación, por lo que “el premio ha sido salpicado”.

“Es una alegría inmensa levantarte, ver el sorteo y repartir un premio, y que además esté repartido”, añadió José Vicente, y es que en El Paraíso ya tienen experiencia en repartir suerte: el año pasado vendieron una serie del primer premio (dos millones de euros) y curiosamente también con un número que empezaba por 19: en 2021 fue el 19.570 y ayer fue el 19.467.

Poco después de acabar el sorteo todavía no se habían acercado vecinos con el número premiado porque “es un día complicado para salir de casa con el roscón y los regalos para los niños”, aunque los tres responsables de El Paraíso recibían las felicitaciones de los vecinos que pasaban por la administración y lo celebraban como es costumbre, descorchando una botella de cava.