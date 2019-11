La Junta asumirá la renovación del sistema eléctrico del colegio Río San Pedro

El sistema eléctrico del colegio Río San Pedro será renovado en su totalidad por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Lo ha conformado el portavoz del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, en una visita a la barriada junto a la presidenta del PP de Cádiz, Carmen Sánchez.

En la visita, Fernández destacó que la Junta se va a hacer cargo de la renovación del viejo sistema eléctrico del colegio de Primaria de la barriada, cuya modernización se viene reclamando desde hace mucho tiempo tanto por parte de la dirección y la AMPA del centro como desde el Ayuntamiento de Puerto Real.Ahora, la Junta ha incluido en los presupuestos 2020 una partida de 35.000 euros para mejorar la instalación “pese a que se trata de una obra menor que el Ayuntamiento de Puerto Real no ha querido arreglar”, dijo Vicente Fernández. “Lo primero son nuestros niños y no podemos permitir que en este centro los alumnos pasen frió o calor porque no se puedan encender los aparatos de aire acondicionado”, añadió el Popular.

Sin embargo, la inclusión de esta obra en los presupuestos autonómicos también ha sido una demanda del Ayuntamiento de Puerto Real, que considera que no se trata de una intervención de mantenimiento sino de una actuación de mayor envergadura ya que los usos del centro han variado considerablemente sobre el proyectado en origen.

Y es que el colegio es una construcción realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a principios de los 80, en la que posteriormente la propia Consejería ha realizado trabajos de ampliación de aulas, en instalaciones informáticas, ascensor, cocina o comedor escolar sin que hayan sido modificados la instalación. Eso, a juicio del Ayuntamiento, ha derivado en problemas por sobrecarga de fundido de fusores o rotura de cables de acometida, entre muchos otros. Ahora, con la inversión de 35.000 euros ya incluidos en el borrador de los presupuestos se quiere poner fin a este tipo de problemas.

También en el ámbito educativo, el presupuesto pendiente de aprobación incluye para Puerto Real las obras de construcción del colegio de Casines y mejoras en el IES Virgen del Carmen.