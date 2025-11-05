Remedios Palma: "En la Sierra de Cádiz, tardamos 23 días en tener una cita con el médico de cabecera"

"Lo repito cada martes en las movilizaciones: hasta veintitrés días tardamos en que el Servicio Andaluz de Salud nos dé una cita para que el médico de cabecera nos atienda", recordaba hoy la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. "Las semanas con mayor suerte, estamos hablando entre 11 y 15 días".

Palma estuvo hoy acompañada por el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, y por la parlamentaria Irene García, como representantes del PSOE a nivel provincial, en un encuentro en la localidad con alcaldes y portavoces socialistas de la Sierra de Cádiz para denunciar los recortes sanitarios que "se agravan aún más en las zonas rurales".

Remedios Palma fue la encargada, de hecho, de hacer un llamamiento formal a la movilización comarcal, que tendrá lugar el próximo martes 11 de noviembre, a las 17:00 horas en el centro de salud de la localidad. Palma ha explicado que, si bien cada martes se manifiestan a nivel local para dar a conocer "el mapa de las necesidades" de su centro de salud, la situación actual obliga a "aunar esfuerzos" de todos los alcaldes y portavoces de la Sierra "para el cese del desmantelamiento de la sanidad pública en nuestra comarca". "Hacemos un llamamiento a toda la población en general, colectivos, instituciones o partidos que nos quieran acompañar", ha subrayado.

"Es algo a lo que no estamos dispuestos a acostumbrarnos y no podemos acostumbrarnos", ha sentenciado Palma. "Cualquiera de los alcaldes o portavoces que me acompañan puede dar fe de la merma de servicio de facultativos, de enfermeros y del retraso en la atención básica primaria", ha zanjado.

CORNEJO: "SE DESMANTELAN LOS CENTROS DE LA COMARCA"

Juan Cornejo, por su parte, ha denunciado el "desmantelamiento" de los centros de salud en la comarca, que son "fundamentales" para la atención primaria. "Están quitando a conciencia profesionales de estos centros sanitarios y nosotros no nos vamos a poner de perfil", ha asegurado, defendiendo la labor de los representantes socialistas "dando la cara en cada municipio".

El dirigente socialista ha señalado directamente al Gobierno del PP, cuyos presupuestos demuestran su hoja de ruta: "Están fortaleciendo y destinando cada vez más dinero a sus amigos de las empresas privadas, que solo pueden pagarse los que tienen dinero". Frente a este modelo, Cornejo ha reivindicado la sanidad pública como "pilar fundamental" que garantiza la igualdad "se tenga o no se tenga dinero". Por ello, ha llamado a la movilización del próximo martes en Olvera para decir "¡basta ya!, que deje este gobierno de Moreno Bonilla de atacar a los pueblos de la Sierra de Cádiz".

GARCÍA: "LO SUCEDIDO EN VERANO NO PUEDE QUEDAR IMPUNE"

Por otro lado, la parlamentaria Irene García ha hecho un "llamamiento a la ciudadanía" que "no está normalizando no poder tener cita con su médico, que los niños no tengan pediatra o que tarden semanas en hacerles un análisis clínico".

García ha advertido que lo sucedido este verano, con el "cierre de urgencias, el cierre de centros de salud por la tarde y el desmantelamiento masivo de que no haya médicos", no puede "quedar impune". La parlamentaria ha situado el foco en el escándalo de los cribados de cáncer. "Lo que ha ocurrido con los cribados en el cáncer de mama sabemos que es la punta del iceberg", ha afirmado, mostrando su temor de que "esté ocurriendo lo mismo con el cáncer de colon y con el cáncer de útero".

"Este es el auténtico caos en el que ha convertido Moreno Bonilla la sanidad pública", ha sentenciado García, quien ha exigido responsabilidades: "Queremos conocer quién dio la orden para que no se avisaran a muchos vecinos y vecinas de esta comarca" y "queremos saber además si se han llamado a todas y cada una de las personas que están afectadas".

Finalmente, ha reiterado el llamamiento a la movilización del próximo martes: "Que hagamos un grito no de auxilio, sino de exigencia, de exigencia de nuestros derechos para garantizar una sanidad pública y de calidad en la Sierra de Cádiz".