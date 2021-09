Setenil se vuelca con los afectados por el fuego de Málaga

La localidad frontera de la provincia gaditana hace frontera también, estos días, con el incendio de Sierra Bermeja. Setenil de las Bodegas se ha considerado siempre parte de la Serranía de Ronda, de quien es vecino, y "hemos tenido en todo momento un lazo de unión con todos los pueblos de la zona", afirma su alcalde, Rafael Vargas.

No sólo por eso el ambiente del pasado domingo era plúmbeo: hasta la zona de Setenil llegó la nube de cenizas originada en el incendio: "Caen cenizas, como en Pompeya, decía la gente. Y no es eso, claro, pero...", comenta Rafael Vargas. Pero el imaginario es muy potente. La preocupación entre los setenileños no era tanto por el peligro que pudiera correr la propia localidad, aclara el responsable, como por lo que estaba ocurriendo tan cerca.

Por eso, "desde un primer momento -afirma-, nos pusimos a disposición de los alcaldes de las localidades cercanas. Y de hecho, el domingo, en cuanto nos enteramos de que en el pabellón de Ronda necesitaban agua y refrescos empezamos a cargar un coche con ayuda de concejales y operarios".

Una vez se puso en marcha ese gesto, tanto desde particulares como desde el Grupo de Turismo se empezó "a comentar también que había camas disponibles, tanto en casas rurales, hoteles, camping... En el pabellón de Ronda, donde el trato a la gente es en todo momento muy bueno, podías ver a personas mayores o enfermas en sillas de plástico, por la celeridad de la organización, y ofrecimos lo que en un momento pensé eran cincuenta camas (que después resultaron ser más) por si alguien quería estar más cómodo. Además, había personas con perros, que en una situación así no todo el mundo lo lleva bien, y pensamos que podría ser una opción".

El primero en llamar fue el alcalde de Jubrique, y desde Setenil se organizaron para recoger a un total de veinte personas procedentes del Valle del Genal: "Se ofrecieron un montón de coches -apunta Vargas-. Casi todos se alojan en el camping de El Nogalejo, aunque los vecinos han ofrecido tanto establecimientos rurales, como casas privadas, y restaurantes y hoteles han anulado reservas. Hay empresas que han colaborado poniendo dulces, pan... En fin, que no podría estar más orgulloso de los setenileños".

Rafael Vargas desconoce por el momento si los trasladados por el incendio repetirán una segunda noche (madrugada de este martes) en el camping de Setenil, "porque como es lógico tienen muchas ganas de volver a sus casas: algunos tienen animales y están intranquilos por lo que haya podido pasar".