Estrellas, relojes de sol y especies invasoras: la Semana de la Ciencia llena Cádiz de actividades

La XXV Semana de la Ciencia arranca hoy ofreciendo en toda Andalucía, y hasta el próximo 16 de noviembre, Cafés con Ciencia, talleres, experimentos, recorridos didácticos por distintas ciudades y visitas guiadas a centros de investigación y universidades, donde el público podrá conocer de cerca el trabajo de los investigadores e investigadoras. Una iniciativa a la que también se suma la provincia, que cuenta en esta edición con la colaboración de la UCA, del Real Instituto y Observatorio de la Armada (ROA), el ICMAN-CSIC, y el Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Códice) y el Grupo Astronómico Portuense (GAP).

Así, las actividades han dado comienzo este mediodía en la sede del Observatorio de la Armada en San Fernando, donde ha tenido lugar un Café con Ciencia para alumnado de 4º ESO y 1º y 2º de Bachiller; seguido de una sesión se observaciones astronómicas por la tarde.

El próximo 9 de noviembre, de 20.30 a 22.45 horas, se podrán realizar visitas a la Estación de Telemetría Láser, en las que se explicará la actividad que se lleva a cabo en relación al seguimiento de órbitas de satélites artificiales y de basura espacial. Se realizarán dos pases de visitas que contarán con 10 plazas cada uno. Dado que la Estación se localiza en la cúpula del edificio principal (acceso no adaptado), esta actividad no está aconsejada para personas con movilidad reducida o con problemas cardíacos o respiratorios graves. Información y reservas: https://www.metooo.es/e/25semanaciencia-visita-estacion-de-telemetria-laser.

PROPUESTAS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS

Por su parte, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC), con sede en Puerto Real, organiza a lo largo de hoy y mañana unas jornadas de puertas abiertas, enfocadas preferentemente a alumnos de Secundaria. En ellas, los alumnos comprobarán cómo se realiza un muestreo de zoo y fitoplancton en el Río San Pedro, y después grupos de alrededor de 15 alumnos rotarán por cuatro actividades diferentes: observación del zooplancton capturado, visita a las instalaciones de investigación en acuicultura de peces, taller de especies exóticas y observación de fitoplancton y manejo del microscopio de campo claro. Participarán en esta actividad los investigadores Juan Bosco Ortiz, José Antonio Cuesta, Enrique González e Ignacio Moreno.

Por otro lado, el 16 de noviembre se desarrollará en el Centro Ambiental de la Casa de los Toruños (El Puerto de Santa María) un taller de especies exóticas invasoras, en el que se darán a conocer estas especies en el entorno del golf o de Cádiz y se comentarán sus impactos, haciendo hincapié en la necesidad de la concienciación en el cuidado del medio marino y los hábitos saludables en términos de educación ambiental. En la web que se reseña ya hay juegos interactivos y fichas ilustradas de especies exóticas para colorear. Para quienes deseen seguir explorando en casa, el apartado de divulgación del proyecto InvBlue ofrece más juegos, vídeos educativos, ilustraciones científicas y fichas descargables, accesibles en el mismo enlace. Esta actividad la desarrollará Enrique González. Dirigido a alumnos de Secundaria, cuenta con 120 plazas.

25 AÑOS VIENDO LAS ESTRELLAS. ANIVERSARIO DE GAP

El Grupo Astronómico Portuense aprovecha para conmemorar su 25 aniversario junto al Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio (Codice) con un nutrido grupo de actividades centradas principalmente en la Casa de los Toruños, dentro del Parque Metropolitano de La Algaida. Así, este viernes se inaugura la celebración de `25º Aniversario del GAP. Compartiendo el Universo´ con la conferencia La cultura y la ciencia, de Manuel Jiménez Cepero a las 19.30, a la que seguirá la presentación del sello de la FNMT emitido con motivo del 25 Aniversario del GAP y la presentación de la exposición 'Taller de especies exóticas invasoras y Exposición de Ilustraciones Naturalistas y Científicas de Especies Marinas de la Península Ibérica'. A las 20:30, Emilio Javier Alfaro impartirá la Conferencia La geometría del pecado: Lectura de una iluminación medieval.

Este sábado, ocho de noviembre, dentro de esta misma serie de actividades, tendrán lugar las charlas ¿Cómo empezó todo? El origen del Universo contado de forma inclusiva, por Enrique Pérez Montero y Cartografiando la Vía Láctea con kriging: una radiografía de la estructura vertical del disco, por Mª Carmen Sánchez Gil, a las 19.00 y a las 20.00 horas. Además, a las diez de la mañana, habrá una ruta guiada sobre los Relojes de sol en Sanlúcar de Barrameda (necesaria reserva: gapweb@hotmail.com).

El viernes 15 de noviembre, proseguirán las conferencias en Los Toruños, en este caso, a cargo de Yolanda Jiménez (Quebrando los límites del Universo con el telescopio espacial James Webb, a las 19.00 horas), Álvaro Álvarez (Visitantes interestelares, a las 19.45) y Juan Luis Cano (¿Cómo nos protegen las agencias espaciales de los asteroides? El caso de 2024 YR4, a las 20.30 horas). El sábado 16 de noviembre Jesús Aceituno hablará del Observatorio CAHA. El cielo de Europa (19.00 horas) y Antonio Pérez de Pioneros del cosmos (a las 20.00 horas). También con reserva (gapweb@hotmail.com) en esa misma jornada habrá una visita guiada al Monasterio de la Cartuja en Jerez. Al día siguiente, el centro de Los Toruños acogerá un encuentro con talleres, experimentos, actividades y juegos de 11.00 a 14.00 horas.

DEMOSTRACIONES PARA ALUMNOS DE INSTITUTO EN LA UCA

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la UCA organiza una serie de actividades encaminadas al alumnado de Secundaria y Bachillerato, con talleres, experimentos, demostraciones y charlas divulgativas. En esta propuesta, que se desarrollará de martes a jueves, los alumnos participaran en un itinerario vinculado a especialidades que se imparten en la misma facultad: Biotecnología, Enología, Ingeniería Química, Matemáticas y Química.

Además, también en la Facultad de Ciencias de Puerto Real y entre las actividades relacionadas con la Semana de la Ciencia, tiene lugar hasta el 30 de noviembre la exposición Comic Science, coordinada por la profesora Fini Sánchez García, perteneciente al departamento de Ingeniería Química y Tecnologías de Alimentos. La muestra busca promover la cultura científica desde el lenguaje del cómic, favoreciendo una comunicación accesible y visual del conocimiento. A través de diversos panales se darán a conocer los diversos grados que pueden estudiarse en la Facultad de Ciencias, reforzando el papel investigador que hay en cada uno de ellos.