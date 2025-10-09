Seis nuevos casos en Cádiz consiguen anular 325.000 euros de deuda con la Ley de Segunda Oportunidad

El marco de la La Ley de Segunda Oportunidad -que puede aplicarse, por ejemplo, en casos de insolvencia- ha permitido que se haya cancelado en la provincia una cifra total de 325.065 euros de deuda, repartidos en seis casos distintos gestionados a través de la firma Repara Tu Deuda Abogados.

El caso más abultado correspondía a una mujer de Chiclana, que tenía pendiente un importe pendiente de pago de 110.428 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de financiación para adaptar su vehículo, ya que tiene una movilidad reducida. Tras dicha adaptación, tuvo que solicitar nuevos créditos para ciertos tratamientos derivados de su minusvalía, lo que incrementó considerablemente la deuda original. Su intención era la de ir devolviendo poco a poco dichos créditos, pero tras varios gastos extraordinarios las cuotas se acumularon y los intereses empezaron a subir.

Otra vecina de Chiclana consiguió cancelar también un importe de 32.389 euros, que se acumuló tras haber solicitado junto a su marido unos préstamos para mudarse a Barcelona. Su situación económica no mejoró y ella se quedó sin trabajo, por lo que tuvieron que pedir una nueva financiación, hasta que la situación se volvió insostenible.

Un simple crédito para gastos de hipoteca logró sumar 85.399 euros en el caso de un vecino de San Fernando, que había pedido esta ayuda junto a su ex pareja cuando ni siquiera con sus trabajos podían alcanzar a asumir las cuotas mensuales.

40.144 euros es el cantidad exonerada por un sanluqueño que necesitó financiación para la paga y señal de la compraventa de una vivienda. Tras quedar en paro, no pudo hacer frente a la cuota, sobre la que intentó negociar. Sin capacidad económica para costear esos créditos ni sus necesidades familiares, necesitó más financiación. Con sus ingresos, apenas podía cubrir sus gastos más esenciales por encontrarse en una clara situación de sobreendeudamiento.

Por otro lado, un caso registrado en Jerez ha conseguido liberar una cuantía de 30.481 euros. El deudor pidió financiación para los gastos familiares. Desafortunadamente, se vio afectado por un ERTE en la empresa a causa de la pandemia, lo que provocó que solicitara otros nuevos para cubrir la esa primera financiación. Su inestabilidad laboral le llevó a no poder hacer frente a su situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

Por su parte, una mujer de San Roque es una mujer ha conseguido liberar una deuda de 26.224 euros. La deudora se vio abocada a un cambio de vivienda, ya que su empleador dejó de abonarle su salario y no pudo hacer frente a sus gastos más básicos. Por ello, se trasladó a una vivienda propiedad de su suegra, aunque hubo de pedir varios créditos para la reforma que necesitaba la casa. Las cuotas de dichos créditos las iba pagando con su nuevo empleo pero unos años después se quedó sin trabajo y ya no pudo pagar ningún crédito. Actualmente, se encuentra percibiendo una pensión por viudedad y una pensión de jubilación que solo le permite cubrir sus gastos más esenciales y necesarios.