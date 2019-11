"No tenía seguro de hogar y a ver cómo arreglo esto"

El villamartinense José Anillo Jiménez lo perdió todo el pasado viernes tras un devastador incendio que asoló su casa. Se quedó con lo puesto. Las llamas se tragaron los enseres y muebles de su piso ubicado en la calle Amapola, número 11, en la barriada de Matrera, en Villamartín, la morada que heredó de sus padres y en la que vivía hasta hace seis días con su perro More. Ahora, se ha traslado a vivir a casa de una hermana mientras intenta salir adelante de esta pesadilla. “La pena es que no tenía seguro de hogar y a ver cómo arreglo ahora esto”, dice después de solicitar la colaboración vecinal para que le echen una mano con ropa o enseres, entre otras cosas. “Me acaba de llamar una señora para facilitarme ropa de su marido y otra para muebles”, cuenta con agradecimiento este hombre, que se encuentra en estos momentos desempleado y que dice estar esperando, desde enero, la renta mínima de inserción de Andalucía, que aún no ha llegado.

De momento, el Ayuntamiento de Villamartín se ha puesto en contacto con él y le ha entregado material para limpiar de hollín y negrura las habitaciones de su hogar. También le ha comunicado que podría acceder a algún tipo de ayuda de Diputación por este tipo de siniestros. “Pero todo esto va para largo. Esto no es cosa de dos días. Tengo que limpiar el piso, después tienen que evaluar los daños, una empresa tiene que hacer un informe…”, añade. Así que este hombre muy conocido en la comarca por su afición al ciclismo y a la montaña ha pedido ayuda y ya hay grupos de vecinos de distintos pueblos, además de Villamartín, que están a ello. Por ejemplo, solicitan donaciones para esta causa vecinos de El Bosque y Prado del Rey, a través de los grupos El Bosque solitario, Cumbres del Sur y Camino Alto.

José Anillo sufre alguna lesión leve tras el incendio, provocado al parecer por un cortocircuito, en el que no se lo pensó dos veces para salvar a su perro que se quedó rezagado entre las llamas. Afirma tener un vínculo muy fuerte con su ‘perro montañero’ como lo llaman cariñosamente los aficionados al senderismo que lo conocen. “Tengo que dar gracias a Dios porque no ha habido ninguna desgracia. Tengo un poco chamuscado el pelo y las cejas, así como una pequeña lesión ocular, de la que me recupero”, afirma, esperando que esta situación pase lo antes posible.