Empresas de transporte de viajeros abogan por el tercer carril para evitar el colapso en la autopista

La liberalización de la autopista Sevilla-Cádiz, con la supresión del peaje, ha traído un aumento considerable del número de vehículos que circulan por dicha vía, lo que ha supuesto un ahorro económico para los conductores y usuarios, pero a la vez ha llegado a colapsar la AP-4, en especial en momentos y sitios puntuales.

Si bien para los conductores puede suponer una cierta incomodidad, para los transportistas profesionales y las empresas del sector de transporte de viajeros por carretera, esta saturación puede llegar a plantear un auténtico reto.

Empresas dedicadas al transporte de viajeros, como Transportes Comes, reconocen el colapso de la autopista, que atribuyen al incremento del tráfico de vehículos pesados, que anteriormente circulaban por la carretera Nacional-IV. Admiten que la autopista se colapsa, especialmente en horas punta y los fines de semana y festivos a la entrada y salida de ciudades como Sevilla, donde se concentra el tráfico de vehículos pesados. Saliendo de Cádiz, en el primer tramo, entre Cádiz y Jerez de la Frontera, la autopista está más despejada, lo que no se puede decir del segundo tramo hasta Sevilla, que suele encontrarse atestada de tráfico. Pese a todo, el sector de transporte de viajeros rechaza de plano la vuelta a cualquier tipo de peaje, por mínimo que sea, según ha constatado este Diario.

Pese a las retenciones, les compensa la espera, incluso en el caso de Comes, que siempre utilizó la AP-4 para prestar servicio a sus usuarios. En lugar de reducir el tráfico mediante la implantación de un peaje, el sector prefiere la construcción de un tercer carril en la autopista, que consideran que sería una solución y podría aliviar el volumen de tráfico los fines de semana.

El número de vehículos en la autopista es mayor que antes, pero la compañía Comes no ha reducido el número de viajes y sigue manteniendo los mismos servicios con la capital de Andalucía. En definitiva, empresas del sector dicen sí al tercer carril, pero no quieren que se dé marcha atrás "en cosas que hacen mejorar la economía", y suprimir el peaje ha sido una de ellas.