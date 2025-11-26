El sector de la marroquinería contará con la asistencia técnica de la Junta para elaborar su propuesta como IGP

La Unión Europea abrió la puerta recientemente a que actividades artesanales e industriales de calidad y características vinculadas a su lugar de producción puedan contar con la consideración de Indicación Geográfica Protegida (IGP) más allá de los productos agroalimentarios. La Junta ha anunciado el apoyo a seis de estos sectores emblemáticos de zonas concretas para obtener el sello distintivo: la piel de Ubrique, el Sherry Casks de Jerez, el mármol blanco de Macael, el arte sacro de Sevilla, la joyería de Córdoba y el el calzado de Valverde del Camino.

Desde la Administración autonómica se entiende que esta acreditación les puede aportar una ventaja competitiva, por lo que ofrecen más allá de la tramitación, la asistencia técnica y orientación para preparar las propuestas.

La Unión Europea establece un sistema de reconocimiento a nivel europeo a través de IGP que resultará beneficioso para los consumidores, al mejorar la concienciación respecto a la autenticidad de los productos y provocará un efecto económico positivo en las microempresas y las pymes al reforzar la competitividad, con una repercusión positiva en el empleo, el desarrollo y el turismo en las zonas rurales. También facilitará el acceso a los mercados de terceros países a través de acuerdos comerciales.

El Reglamento europeo marca el 2 de diciembre de 2025 como la fecha a partir de la cual se podrán realizar las solicitudes que iniciarán el procedimiento para la consecución de las nuevas indicaciones geográficas.

El sector marroquinero

La marroquinería andaluza lidera ampliamente el sector español en cuanto a número de empresas y personas empleadas, con más de 500 empresas registradas que supone el 31% a nivel nacional. Ubrique y la comarca de la Sierra de Cádiz concentran gran parte de las firmas manufactureras dedicadas al desarrollo y producción en serie de artículos de piel, representando el 80% del conjunto andaluz.

Además, como rasgo característico del sector, ocho de cada diez empresas tienen menos de diez trabajadores y destacan por su herencia e influencia artesanal. La actividad principal está focalizada en la prestación de servicios de producción para terceros, fundamentalmente grandes marcas del sector de la moda de reconocido prestigio a nivel internacional.

Este tejido empresarial se ha especializado en un segmento de alta calidad. De hecho, los estándares que ofrecen cuando realizan servicios de fabricación para terceros son muy elevados, de ahí la estrecha relación con el sector del lujo. Además, el 75% de la marroquinería que se produce en la Sierra de Cádiz se exporta, por lo que su tejido empresarial constituye un claro ejemplo de internacionalización.

El sector marroquinero ubriqueño lleva años esperando la oportunidad de obtener el reconocimiento que acompaña a una Indicación Geográfica Protegida. Con ello se pondría en valor el enorme potencial de la marroquinería ubriqueña y su aportación a la excelencia industrial y a la artesanía internacional, que hunde sus raíces históricas más recientes sobre mediados del siglo XVIII con el comienzo de la actividad de la piel a través de talleres para la fabricación casi industrial de pequeños estuches de piel para llevar el tabaco, conocidas como petacas, y que llega a la actualidad con la manufactura de una amplia gama de artículos como bolsos, pequeña marroquinería, cinturones, prendas de cuero o de artículos de viaje, entre otros.

El 'Sherry Casks' de Jerez

Además de la marroquinería serrana, en la provincia de Cádiz también recoge este apoyo la industria tonelera vinculada al Marco de Jerez.

La historia de los Sherry Casks (barril de madera de roble que ha contenido vino de jerez) tiene una vinculación directa con el devenir comercial de los vinos del Marco, ya que, con su gran expansión comercial en el siglo XIX a través del Reino Unido, es cuando se empiezan a usar las botas que habían contenido el vino de Jerez a lo largo de su crianza y exportación para la crianza de bebidas espirituosas, y particularmente de whisky escocés.

De esta manera, las botas impregnadas de los sabores y aromas de los vinos de Jerez les aportaban nuevos matices de los que carecían antes de su paso por las mismas. En los Sherry Casks confluye no sólo la tradición del envinado de las botas, sino su fabricación en las tonelerías.

En éstas reside igualmente una parte importante de esa cultura del jerez, ya que la fabricación de las barricas que contienen el vino durante su crianza han forjado durante siglos uno de los gremios más simbólicos de la ciudad de Jerez como es el de los toneleros, cuya actividad de fabricación y reparación de la bota jerezana se encuentra a camino entre el oficio y el arte.

El Sherry Casks se trata de un proceso que no solo ha perdurado hasta la actualidad, sino que ha sido fomentado y ordenado desde el propio Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘Jerez-Xerés-Sherry’ en el desempeño de sus funciones de representación, defensa y garantía de los vinos amparados, así como la defensa de la protección otorgada a todos y cada uno de los vocablos que componen los nombres de las denominaciones de Origen, incluido el término ‘Sherry’.

Así, se ha implantado desde hace diez años un sistema de certificación para el envinado de botas o barricas con vinos de Jerez para su uso en el envejecimiento de destilados como el whisky.