Se busca cura para la sanidad pública

La sanidad pública en la provincia necesita un chequeo en profundidad. Ya lo necesitaba antes y ahora, tras una pandemia que ha hecho cimbrear sus cimientos y someterla a un examen durísimo, todo el sistema reclama unas pruebas diagnósticas aún más severas. De momento, el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Cádiz, que algo sabe de esto, le ha recetado unos análisis. Y la segunda toma de muestras tuvo lugar en la tarde de ayer en el ECCO de la capital gaditana. La primera, como recordó el presidente del colegio, Juan Antonio Repetto, tuvo lugar 18 días antes de que se decretara el confinamiento en nuestro país. En los dos años que han transcurrido desde aquella cita de febrero de 2020 muchas cosas han pasado, entre otras cosas que se ha producido un exceso de mortalidad inaudito y un colapso del sistema sanitario por el ataque masivo de un virus tan nuevo como cruel.

Antonio Ares, secretario del Colegio de Médicos, fue el encargado de hacer de moderador en un debate en el que participaron la delegada Territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes; el representante de la Plataforma Marea Blanca, Antonio Vergara; Fernando Ramírez, representante de la plataforma Basta Ya y vocal de atención primaria del COMCADIZ; Juan Benjumeda, por parte del Sindicato Médico; Eduardo González Mazo, en representación de la Asociación Española contra el Cáncer de Cádiz, y Josefa Luisa Ortega, miembro del Sindicato Médico y vocal de hospitales del COMCADIZ.

Ares propuso dos bloques de preguntas, un primero para saber cómo se ha gestionado la pandemia, cómo ha sufrido la atención primaria, la hospitalaria y cómo ha respondido la ciudadanía; y un segundo más dirigido a cómo cambiar el modelo sanitario.

Juan Benjumeda fue el primero en tomar la palabra y recordó que la pandemia “nos cogió desprevenidos. No había ni mascarillas. La Atención Primaria se desbordó. Era complicado acceder al Médico de Familia y hubo que aparcar muchas otras patologías que no eran covid. Nadie pudo gestionarlo bien al principio”.

Consideró que todo sería mejorable “con un mejor presupuesto en atención especializada y primaria, pero teníamos lo que teníamos”.

El más crítico fue una vez más Antonio Vergara, quien posiblemente necesitaría de un foro más personalizado y con más tiempo para poder explayarse. “Me encantaría ser optimista pero la realidad no ha cambiado. Lo que pasa es que el virus es el que manda, disminuye o aumenta, y vamos a verlas venir, pero no porque haya una gestión”, dijo.

Sobre la Atención Primaria dijo que “ya estaba colapsada antes de la pandemia, lo que pasa que la pandemia la ha rematado”. Y advirtió. “Ahora hablo como sanitario, el diagnostico tardío de enfermedades grave mata. Si tardo meses en diagnosticarte y resulta que tienes una enfermedad grave tu salud está en grave peligro”, afirmó.

Sobre el cansancio de los profesionales sanitarios reconoció que están exhaustos. “No hay médicos en nuestro país, están en Portugal, Francia, Inglaterra, porque le ofrecen contratos de días. ¿Cómo van a estar esos profesionales? Desesperados. Es que está todo el mundo loco por jubilarse. No conozco a nadie que te diga estoy encantado, porque no pueden realizar la función que les gusta, que es ver a sus pacientes como se merecen”.

Por su parte Josefa Luisa Ortega recordó cómo en la primera ola se entró a tratar a pacientes covid sin la protección debida y la gente se contagió. “Muchos compañeros fallecieron. El personal sanitario se jugó la vida, que ya se ha olvidado. Tras seis olas, cada una diferente, el personal está agotado y muy decepcionado, porque vemos que el esfuerzo no se acompaña de resultados. La población está harta pero se saltan las medidas de protección. Gracias a las vacunas la gravedad de la mayoría de los pacientes es mejor, pero seguimos teniendo pacientes en la UCI, hay otros graves en planta, y un hartazgo importante”.

Fernando Ramírez, por su parte, ofreció unos datos jugosos. “El 66% de los casos de covid de la pandemia los asumió la Atención Primaria, con un presupuesto medio en España del 18% del gasto sanitario. Nueve de cada diez episodios de problemas de salud se resuelven en la Primaria”.

"Cada uno ha vivido la pandemia de una manera, pero a mí lo que más me interesa es el funcionamiento de nuestro sistema sanitario y de verdad si hemos aprendido algo de todo esto y decidir hacia dónde queremos ir. Los pacientes se han dado cuenta también. Es lastimoso que cuando hablamos de la pandemia ahí está la Atención Primaria, pero en los peores momentos la Primaria es la primera señalada", dijo.

Isabel Paredes, delegada provincial de Salud, recordó cómo fueron tomando medidas tras ver lo que sucedía en Italia, cómo se creó el consejo interterritorial andaluz. “Una ley de pandemias hubiera sido mucho más efectiva. Seguimos sin tenerla. Andalucía se anticipó a tomar medidas. Medicalizar las residencias fue otro remedio clave. Se medicalizaban de acuerdo con informes. Algunas hubo que evacuarlas, como la de Alcalá del Valle. Fue un trabajo duro que nos llevó horas y horas. La Atención Primaria, que era una especialidad casi desterrada, adquirió en ese momento el peso que nunca debió perder. Se pudo hacer mejor, claro, pero desde Andalucía fuimos reconocidos por el propio Ministerio de Sanidad por el trabajo realizado”, indicó.

Por último, Eduardo González Mazo ofreció su visión sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia. “La primera es que somos muy vulnerables; segunda, la importancia estratégica que tiene la salud; tercera, la respuesta tan rápida que ha dado la ciencia; y por último, el valor de la solidaridad”. “El mundo no tenía otra respuesta más que repetir lo que se hacía en la Edad Media. Se removieron los pilares de la sociedad del bienestar. Esto ha sido una experiencia única. 11 millones de contagios, más de 100.000 fallecidos en España, seis millones en el mundo, tantos como alemanes murieron en la II Guerra Mundial”.

En cuanto al cáncer, indicó que se diagnostican en dos años poco más de 200.000 casos. “El número de personas fallecidas por cáncer es mayor que por covid, pero no nos sentimos tan vulnerables ante el cáncer. Personas que no se preocupaban de los cigarrillos que se fumaban se ponían la mascarilla. Se daban diagnósticos terribles a personas que estaban solas. O recibiendo en soledad tratamiento de radioterapia o quimioterapia. ¿Dónde ha estado la vulnerabilidad? En el contagio. El cáncer mata mucho pero con una evolución más lenta, y ahora ya con una supervivencia importante”, indicó.

En el segundo bloque, Antonio Vergara siguió haciendo hincapié en la necesidad de educar en la gestión sanitaria. “Lo que necesita la sanidad es que los políticos no decidan los asuntos sanitarios importantes. ¿Se ha hecho caso a los profesionales en las medidas, en las normas, en la Atención Primaria? No, os lo puedo asegurar. Vuelve a ser la gestión de siempre. He vivido cómo se hacían contratos de 24 horas, y ahora son de dos meses. ¿Y me tengo que poner contento? No podemos tener esa mentalidad de esclavos, que están contento el día que no se les pega. No podemos estar pendiente de estas cosas”. Además exigió tener conocimiento de qué se ha hecho con los fondos covid de la Unión Europea. “No sabemos donde están”, indicó.