Sanz reclama una solución "inminente y urgente" a los atascos en la AP-4

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado al Gobierno de España una solución "inminente y urgente" al atasco "absolutamente inaceptable" que se está produciendo este verano en la autopista AP-4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla.

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, el consejero ha advertido que "las perspectivas llevan a que hasta dentro de cinco años el Gobierno no va a ofrecer una mínima solución".

"Reclamo celeridad y soluciones más inmediatas, más cercanas porque esta provincia de Cádiz no puede esperar con la potencia turística que significa cinco años a encontrar una solución", ha expuesto.

En su opinión, la provincia necesita no sólo un tercer carril en esta autopista sino también el desdoble "imprescindible" de la Nacional-IV.

"No podemos vivir como hemos vivido este año con el sufrimiento de cinco horas de retraso para simplemente 100 kilómetros, que es el desarrollo de la AP-4, y por lo tanto reclamo al Gobierno de España soluciones eficaces, urgentes e inmediatas al desastre que en estos momentos significa la AP-4 y que seguramente este fin de semana volveremos a vivir con la vuelta de muchos viajeros al finalizar el verano", ha advertido.

Sanz ha recordado que Cádiz ha vivido un mes de julio "histórico" con 387.829 viajeros y 1,2 millones de pernoctaciones, siendo la segunda provincia en Andalucía en viajeros, después de Málaga. Por eso, ha defendido que Cádiz "se merece una apuesta por las infraestructuras".

"No podemos sufrir la dejación del Gobierno, con una solución que lo que nos ofrecen es un mero tercer carril de aquí a cinco o seis años. Esa no es solución porque evidentemente esta provincia no puede esperar cinco o seis años a la respuesta de cualquier gobierno", ha concluido.