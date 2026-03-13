Sanlúcar incorpora una barredora 100% eléctrica a su servicio municipal de limpieza

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha presentado una nueva barredora 100% eléctrica que se incorporará a la flota del servicio municipal de limpieza, una adquisición financiada íntegramente con fondos estatales del Acuerdo de Doñana. La alcaldesa, Carmen Álvarez, dio a conocer el nuevo vehículo junto al director de la Oficina Técnica de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica, Emilio Esteban Rodríguez.

La nueva barredora ha supuesto una inversión de 229.537 euros que no tendrá coste para las arcas municipales, ya que se financia con cargo al acuerdo firmado entre el Consistorio y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Parque Nacional de Doñana. En total, Sanlúcar recibe una subvención de 5,9 millones de euros, siendo el único municipio de la provincia de Cádiz entre los 14 beneficiarios.

Según explicó la alcaldesa, el nuevo vehículo permitirá mejorar la limpieza urbana reduciendo al mismo tiempo las emisiones contaminantes, el ruido y el consumo energético. La máquina, modelo Electra 2.0 Evos+, funciona mediante motores eléctricos de alto rendimiento y cuenta con un sistema de barrido por aspiración, dos cepillos con sistema antichoque y una anchura de barrido de hasta 2,25 metros, además de una tolva de gran capacidad, depósito de agua de 400 litros y baterías de litio con una autonomía de entre nueve y diez horas de trabajo.

Entre sus prestaciones también incorpora cámara trasera, pantalla en cabina y un sistema de alta presión integrado. Al generar menos ruido que las barredoras convencionales, el nuevo vehículo permitirá realizar tareas de limpieza en horarios nocturnos o de madrugada con menores molestias para los vecinos.

La adquisición forma parte de las inversiones previstas en el marco del Acuerdo de Doñana, que también incluye otros proyectos en la ciudad, como la futura rehabilitación y mejora energética del Palacio Municipal. Para esta actuación, el Ayuntamiento ya dispone de un anteproyecto redactado por la empresa Nuve Arquitectos, dentro de una intervención que rondará los tres millones de euros.

La alcaldesa destacó que estas iniciativas suponen un avance en la modernización de los servicios públicos y en la apuesta municipal por la sostenibilidad, al tiempo que agradeció la colaboración de la Oficina Técnica de Doñana para impulsar los distintos proyectos incluidos en este programa de financiación estatal.