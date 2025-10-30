Sanlúcar da un paso estratégico y obligatorio con sus Planes de Acción por el Clima

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda recibió este jueves el Plan Municipal contra el Cambio Climático y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, documentos estratégicos elaborados por la consultora Omawa Huella Ecológica. La entrega se formalizó en un acto público en el Palacio Municipal, cumpliendo así con una obligación legal establecida por la normativa autonómica andaluza.

La recepción de ambos documentos estuvo a cargo de la delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, quien los recibió de manos de Domingo Medina, delegado de Omawa Huella Ecológica para Andalucía y Extremadura.

La elaboración de estos planes responde a la obligación impuesta a todos los municipios andaluces por la Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. La contratación de la asesoría técnica se enmarca en el "compromiso del Gobierno local centrado en la conservación de los espacios naturales y la mejora de la calidad medioambiental de Sanlúcar", según la información facilitada por el consistorio.

Domingo Medina, de Omawa Huella Ecológica, subrayó la relevancia de contar con estos planes estratégicos, citando la "necesidad cada vez más evidente de adoptar medidas para frenar el cambio climático". La consultora indicó que la redacción de los documentos incluyó un proceso de participación ciudadana.

Por su parte, la delegada de Medio Ambiente, Carmen Pozo, describió el Plan Municipal contra el Cambio Climático como un "documento de largo recorrido que recoge líneas de actuación y estrategias en materia climática para los próximos años". La delegada destacó el cumplimiento de la legislación autonómica en el presente mandato, señalando que era una "asignatura pendiente" y que "el Ayuntamiento cumple ahora con esta ley gracias a las gestiones del gobierno de la alcaldesa Carmen Álvarez".

Con la recepción de estos planes, el Ayuntamiento de Sanlúcar dispone de la hoja de ruta estratégica para abordar los desafíos del cambio climático y promover la transición energética en el ámbito municipal, tal como exige la legislación autonómica vigente.