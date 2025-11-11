Sanlúcar avanza en inclusión con una inversión de 590.000 euros

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha dado un paso importante en materia de inclusión social con la firma del convenio que permitirá la apertura de una Oficina de Inserción Sociolaboral destinada a colectivos vulnerables, la prevención del absentismo escolar y el apoyo a la población migrante. El acuerdo fue rubricado por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y la secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elena Rodríguez.

La oficina se instalará en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Barrio Alto y contará con una inversión de 590.000 euros, procedentes del Acuerdo de Doñana, sin coste alguno para las arcas municipales. Este proyecto se enmarca dentro del ámbito de Inclusión del citado acuerdo, fruto de meses de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Ministerio, en el que también ha participado el delegado municipal de Servicios Sociales, Miguel Ángel Casal.

El nuevo servicio estará integrado por un equipo multidisciplinar formado por un psicólogo o psicóloga, un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora y dos técnicos de integración social, uno de ellos a media jornada, que desarrollarán parte de su labor a pie de calle. Su objetivo será ofrecer acompañamiento, orientación y mediación a personas y familias en riesgo de exclusión, con especial atención a la infancia, la juventud, las víctimas de violencia o discriminación y la población migrante.

Según los datos municipales, más del 80% de las personas atendidas actualmente por los Servicios Sociales podrían beneficiarse de las actuaciones de esta nueva oficina, que también acogerá derivaciones de otros servicios públicos. El programa contempla una atención inicial de “triaje social” para valorar las necesidades de cada caso y definir los recursos más adecuados, así como la puesta en marcha de talleres de prevención, mediación comunitaria y campañas contra el racismo en centros educativos.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, destacó la relevancia del proyecto: “Esta oficina dignifica los servicios sociales y refuerza nuestro compromiso con las personas que más lo necesitan. Queremos que Sanlúcar sea una ciudad más justa, solidaria e inclusiva”. Álvarez subrayó que esta iniciativa responde al objetivo del gobierno local de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de inserción sociolaboral de la población más vulnerable, en una ciudad que históricamente ha registrado altos índices de pobreza y desigualdad.

Con la firma del convenio, el Ayuntamiento de Sanlúcar inicia así el proceso para que la nueva oficina pueda estar operativa en los próximos meses, consolidando un modelo de atención integral y de proximidad que busca prevenir la exclusión y fomentar la igualdad de oportunidades en el municipio.