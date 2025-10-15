Ruiz Boix (PSOE): "Con Sanz no buscan un gestor sino un comisario político que tape el colapso sanitario”

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reaccionado a la remodelación del Gobierno andaluz, calificando la asunción de la consejería de Salud por Antonio Sanz como una noticia negativa, ya que “no busca un gestor sino un comisario político que tape el colapso sanitario”. Ruiz Boix considera que los cambios evidencian un “fin de ciclo” del Partido Popular, cuya gestión ha conducido a Andalucía a la demolición de los servicios públicos”, especialmente en el ámbito sanitario.

Así, Ruiz Boix ha lamentado que la decisión de Moreno Bonilla se produzca en un momento crítico, "arrastrado por los efectos de una crisis sanitaria sin precedentes agudizada por el escándalo de los errores y demoras en los cribados de cáncer", y ha acusado al presidente de la Junta de buscar solo un “experto en la mentira y la demagogia” en lugar de situar al frente de la consejería de Salud “en un momento tan delicado y serio a alguien que realmente pueda tratar de solucionar algo, alguien que gestione y que salve la vida de las mujeres y los hombres que sufren las consecuencias de los fallos en sanidad pública, no alguien que va a tratar de salvar los muebles de Moreno Bonilla”.

Según el secretario general, la elección de Sanz responde a una “pura improvisación por no encontrar a profesionales sanitarios dispuestos a seguir siendo cómplices y ejecutar los planes de desmantelamiento de la sanidad que pretende Moreno Bonilla”. Y advierte de que Antonio Sanz es "perfecto conocedor de todo el tejemaneje de privatizaciones y desvío de fondos públicos a la privada que llevamos denunciando desde el PSOE durante estos siete años". “Tanto él como Moreno Bonilla tienen los datos, saben qué ha pasado, a cuánta gente le ha pasado y dónde ha pasado, pero quieren ocultarlo todo”, apostilla para asegurar que “ambos, más pronto que tarde, tendrán que dar explicaciones en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre todos estos casos y sobre las listas de espera, en el origen del problema.

El dirigente del PSOE de Cádiz ha reiterado la preocupación de su partido por "la situación agónica de la sanidad pública" y ha expresado su solidaridad con todas las víctimas de “un sistema creado por el PP donde hay ciudadanos de primera y de segunda, un sistema que ya no nos iguala a todos como sucedía antes de que gobernase la derecha”.

Para el líder del PSOE gaditano, “lo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno para extender los planes de choque a los cánceres de colon y cérvix es una constatación fehaciente de lo que han denunciado los propios médicos y es que los errores en el cáncer de mama eran solo la punta del iceberg, todo está minado y nos queda aún mucho por ver y padecer”.

Finalmente, Juan Carlos Ruiz Boix ha concluido reafirmando el compromiso del partido con la defensa del sistema público de salud y sus trabajadores. “Desde el PSOE de Cádiz vamos a seguir al pie del cañón, defendiendo a las andaluzas y a todos los profesionales sanitarios”, ha aseverado, y ha lanzado una advertencia directa: “La salud de las gaditanas y gaditanos no es un juego”.