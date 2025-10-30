Ruiz Boix (PSOE) sobre los presupuestos andaluces: "Es una cortina de humo para tapar la crisis sanitaria"

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, califica la presentación de los presupuestos andaluces por parte del consejero Antonio Sanz como una “gran mentira y una cortina de humo” diseñada para “tratar de tapar la mayor crisis que ha tenido la Junta de Andalucía en 50 años de democracia: la crisis de la sanidad pública”. Ruiz Boix critica la ínfima ejecución presupuestaria del Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia y asegura de los más de 400 millones de euros presupuestados para el año en curso, “únicamente se ha ejecutado el 5,15%”.

El dirigente socialista lamenta que Antonio Sanz intente vender unas cuentas “en las que nadie cree”, justo después de conocerse “la grave negligencia en los cribados del cáncer de mama y la opacidad del Gobierno andaluz”. En una nota, Ruiz Boix ha exigido explicaciones urgentes: “Queremos saber cuál es el origen del problema, cuál es el alcance real y el número de mujeres afectadas en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. Y queremos saber, después de 10 días en que hizo el anuncio, cuál es el número de profesionales que se han incorporado a la sanidad pública”.

Ruiz Boix rechaza que las cuentas andaluzas sean “históricas”, como las calificó el PP. “Para históricas, las aportaciones por parte del Gobierno de España. El Gobierno de Pedro Sánchez aporta casi 10.000 millones de euros más que los que aportaba anteriormente el Gobierno a Andalucía”, afirma.

El también diputado en el Congreso se cuestiona por el destino de ese dinero, que, según dice, “no se encuentra en los centros de salud, donde las citas de medicina de familia tardan semanas, algo nunca visto; no está en las urgencias, donde la gente espera durante horas para recibir atención en los hospitales; tampoco está en las ambulancias, cuando gente enferma se ve obligada a desplazarse en coche privado o en taxi; ni en los consultorios rurales y hospitales que están siendo desmantelados en estos siete años de gobierno de Moreno Bonilla”.

Ruiz Boix pone el foco en el “desmantelamiento” de las plantillas. “El dinero tampoco está en los profesionales. Desgraciadamente, después del covid, más de 18.000 profesionales fueron despedidos”, señala, para luego apuntar que el personal médico y de enfermería “se va de nuestra tierra, se va de nuestra comunidad o se va a la medicina privada”.

Finalmente, el líder socialista ha insistido en "la nula capacidad de gestión del PP, más allá de la propaganda". “Estamos estudiando cuáles son los compromisos ejecutados por parte del Gobierno de Bonilla en este año 2025, porque lo habitual es pintar los presupuestos y luego no ejecutarlos”, concluye.