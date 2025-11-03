El Rey Felipe VI visita el viernes el Centro de Formación Naval de la Guardia Civil de la Zona Franca de Cádiz

El Rey Felipe VI tiene previsto desplazarse este viernes a Cádiz para presidir un acto institucional en el que la Guardia Civil asumirá un papel central. Durante su estancia, el monarca inspeccionará la Unidad de Formación y Doctrina (UFyD) del Servicio Marítimo (SEMAR) de la Benemérita, un referente en la capacitación de sus especialistas navales. Este centro se ubica en el recinto interior de la Zona Franca gaditana.

La UFyD se dedica a la especialización y actualización de conocimientos y habilidades para el desempeño de la especialidad Marítima, buscando la excelencia en las misiones de policía marítima. Además de esta unidad formativa, el Rey conocerá el flamante buque oceánico multipropósito 'Duque de Ahumada', recientemente integrado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Esta embarcación está diseñada para combatir la delincuencia transfronteriza, garantizar la seguridad en el mar y luchar contra la migración irregular y el narcotráfico, entre otras funciones esenciales.

El 'Duque de Ahumada' reemplaza al 'Río Miño', que ha finalizado su vida útil, y ya forma parte del Grupo Marítimo del Estrecho, con base operativa en la Zona Franca de Cádiz. Desde allí, desempeña labores de vigilancia marítima en aguas de soberanía española y cumple con los compromisos internacionales en zonas de la Unión Europea. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil fue inaugurado en esta misma Zona Franca en marzo de 2023, siendo considerado «clave y prioritario» para sus operaciones.

Sus funciones abarcan desde la lucha contra el narcotráfico y las mafias de la inmigración, hasta el rescate de embarcaciones en situaciones críticas y el auxilio a navegantes o mercantes en alta mar. Asimismo, contribuye activamente a la preservación del medio ambiente, el resguardo fiscal y, en última instancia, al cumplimiento de la legalidad, actuando como un apoyo constante en el ámbito marítimo.

La Unidad de Formación y Doctrina opera bajo la dependencia orgánica, técnica y funcional del órgano central del Servicio Marítimo. Su coordinación técnico-docente se gestiona a través del Centro de Perfeccionamiento de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Jefatura de Enseñanza y la Jefatura de Costas y Policía Marítima. Este centro transmite valores fundamentales de la profesión marinera, como el compañerismo, la capacidad de sacrificio, la lealtad, el respeto y el cuidado del mar, así como el deber de auxilio, siempre con el honor como pilar del Cuerpo.

Es relevante señalar que la UFyD integra en sus programas formativos para la especialidad Marítima las directrices para la protección del medio marino y la prevención de la contaminación. En cuanto a su estructura, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta con cerca de 150 unidades navales, incluyendo buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras de diversos tamaños y unidades de apoyo. Este despliegue se extiende por las provincias costeras españolas.

Adicionalmente, su presencia se extiende a África occidental, con un destacamento en Senegal, otro en Mauritania, y tres asistencias técnicas dedicadas a la vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal), así como en Banjul (Gambia). Este amplio despliegue subraya la relevancia estratégica y operativa del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.