De todo se ha visto ya en política, es verdad, pero salvo hecatombe los gaditanos no serán llamados a las urnas en este 2021. La reciente aprobación de los presupuestos para este año tanto en el conjunto del Estado como en Andalucía invitan a pensar que un mínimo de estabilidad se ha asentado tanto en Madrid como en Sevilla.

Es verdad que hay quien piensa que aún puede cambiar todo bien porque salte por los aires el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de España o bien porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), se líe la manta a la cabeza y adelante las elecciones andaluzas para finales de este año con la intención de pillar así al PSOE dividido y sin candidato a la Junta proclamado. Pero ambas opciones se ven a priori muy lejanas.

Por eso, sin elección a la vista, toca un 2021 de transición para el conjunto de los partidos políticos asentados en la provincia de Cádiz. Todos, sin excepción, dejan claro que la prioridad ahora es la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando y por eso siguen planteando soluciones para aminorar los daños de las desgracias que ya están aquí y de las que están por venir. Pero ello no quita para que cada formación mire a este 2021 como una oportunidad también para fortalecer sus estructuras provinciales y para acercar mejor sus mensajes a la sociedad gaditana.

Lo que sigue son las prioridades que tienen en este 2021 en la provincia de Cádiz el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox, Izquierda Unida, Anticapitalistas, Podemos y Andalucía por Sí (AxSí).

El PSOE apuesta por reconstruir la provincia

A Irene García, secretaria general del PSOE de Cádiz, le cuesta hablar de política a la vista de lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus. "Creo que no se puede hablar de otra cosa. Esta tercera ola me tiene atónita. Nadie se podía imaginar esto y por eso creo que la cosa se nos ha ido de las manos". A la vista de ello cree que lo que el PSOE tiene que hacer es "poner todas las instituciones en las que gobernamos a trabajar primero para frenar la pandemia como sea y luego para crear empleo para que la situación económica no se agrave aún más".

Opina Irene García que hará falta planificar una reconstrucción de la provincia de Cádiz "pero lo que no sabemos es cuándo vamos a poder hacerlo porque ahora, y bajo mi punto de vista, proteger la salud debe está por delante de proteger la economía". Y en este punto cree que habrá que cambiar muchas cosas en la sanidad pública "porque hemos comprobado que el sistema tenía carencias".

Por todo ello, Irene García cree un acierto que el PSOE haya decidido aplazar hasta otoño el congreso federal que se iba a celebrar en primavera. Y tras el federal vendrá el regional –probablemente antes de que acabe el año– y el provincial, ya en 2022.

Con respecto a la polémica suscitada en torno a la conveniencia de que Susana Díaz se presente a la reelección como secretaria general del PSOE-A y como candidata a la Junta, Irene García cree que el tema se debe dar ya por zanjado: "Yo no hablaré más sobre este asunto. Sólo diré que Susana Díaz tiene todo el derecho a presentar su candidatura, porque para eso ganó las últimas elecciones andaluzas, que yo sigo estando en el mismo sitio de siempre, porque no me he movido, y que si dije que hacía falta un revulsivo me refería en el mensaje a trasladar y en los cambios a aplicar, pero no en las personas. Yo también necesito un revulsivo en mi ejecutiva, y el PSOE necesita igualmente un revulsivo en su agrupación de Cádiz capital, por ejemplo. Pero, insisto, hablar de esto ahora, con la que está cayendo, es un error".

La política de cercanía, una obsesión para el PP

Ana Mestre, presidenta provincial del PP en Cádiz, persigue una obsesión desde que llegara al cargo en julio en 2019 y es que se visualice a su partido como un instrumento útil y cercano para la ciudadanía. Pero este reto se ha topado de lleno con una pandemia que ha obligado a modificar en parte la estrategia planteada. Mestre es de la opinión de que su partido tiene que estar centrado fundamentalmente en gestionar lo mejor posible la crisis sanitaria actual y en plantear soluciones para la crisis económica también latente. Pero, en paralelo, valora de manera muy positiva cómo el PP de Cádiz se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos. "A través de las nuevas tecnologías hemos logrado trasladar nuestro apoyo a las estructuras locales del partido en cada municipio y también hemos podido atender las demandas de muchos colectivos sociales".

Y ese esfuerzo, del que dice sentirse orgullosa, considera esencial que se mantenga en este 2021, al menos mientras continúen las restricciones actuales. "Éste tiene que ser un año de trabajo prolongado pero siempre desde el sosiego", opina.

Pero Ana Mestre también valora de manera muy positiva algunas estrategias de nuevo cuño que ha ido implantando su partido en la provincia. "El debate nunca debemos perderlo, hay que generarlo", recalca mientras valora los avances de grupos de trabajo que se han ido creando en el PP, como por ejemplo uno destinado a mejorar la accesibilidad sin barreras en la provincia.

Y en especial subraya que para este año "tanto desde los gobiernos en los que estamos como en las instituciones en las que somos oposición vamos a velar de manera muy contundente por el cumplimiento de las normas que cuiden el medio ambiente y nuestros recursos naturales, sobre todo en una provincia como la de Cádiz que tiene tanta riqueza medioambiental", ha destacado la máxima representante del PP gaditano.

En clave interna, el Partido Popular de Cádiz debe celebrar este año el congreso provincial ordinario que ratifique a Ana Mestre al frente del proyecto, aunque aún no hay fecha para ello.

Ciudadanos, a ensanchar el espacio liberal

Partiendo de la base de que el objetivo fundamental debe ser "luchar contra la tercera ola del coronavirus y las consecuencias tan espantosas que tendrá en la economía", el nuevo coordinador provincia de Ciudadanos, el jerezano Carlos Pérez, cree que su partido debe perseguir en este 2021 el reto de "ensanchar el espacio liberal, moderado y sensato en esta provincia".

Su llegada en otoño a la dirección de Cs en Cádiz parece haber calmado los ánimos en un partido que vivía una clara división interna. Ahora Pérez confía en mantener este buen clima "poniéndome a disposición de todos, escuchando a todos y, sobre todo, contando con el gran talento interno que tenemos en nuestro partido".

Además, Carlos Pérez opina que tras la llegada de Inés Arrimadas a la dirección del partido, en este 2021 se verá una variación importante en la formación naranja "porque, a diferencia de lo que sucedía antes, con un partido claramente apoyado en sus líderes nacionales, ahora vamos a apostar más por el municipalismo, por la cercanía a la gente". Y ello, apostilla, debería redundar en que el proyecto de Ciudadanos vaya aumentando su implantación en una provincia en la que actualmente hay 17 ayuntamientos en los que este partido cuenta con representación municipal.

Tras la tempestad, Vox quiere echar raíces

El año 2020 no fue nada fácil para Vox, que tuvo que lidiar en plena pandemia con una división interna en la provincia gaditana que terminaría estallando con la marcha un tanto ruidosa de algunos de sus dirigentes locales. Pero tras la tempestad, y tras la elección en octubre de una nueva dirección liderada por José Ortells, parece que ha llegado ya la calma a este partido. Y para 2021, como dice el propio Ortells, el objetivo principal es "echar raíces" en la mayor parte del territorio gaditano.

"En este año 2021 queremos fortalecer las agrupaciones que ya tenemos y queremos ir impulsando otras. Uno de nuestros objetivos, por ejemplo, es que cuando acabe el primer trimestre de este año ya estemos en la mitad de los municipios gaditanos", explica el nuevo presidente de Vox en Cádiz.

Con apenas tres meses de funcionamiento, Ortells cree que su equipo ya está consiguiendo algunos logros "porque se nos está viendo y se nos está oyendo más y, también, porque cada vez se va implicando más gente en nuestro proyecto". "En octubre la estructura de Vox apenas tenía unos 30 cargos locales y provinciales en Cádiz y ya vamos por 80", explica como ejemplo.

Divulgar el mensaje de Vox y mantener reuniones con el mayor número de colectivos sociales es otro de los retos de un partido que tiene en el horizonte las municipales de 2023, en las que quiere presentar candidaturas en todos los municipios gaditanos.

IU, a hacer municipalismo "en tiempos del cólera"

El coordinador provincial de IU y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, lo tiene claro. Si la fortaleza de este partido siempre ha radicado en su gestión municipal "ahora lo que toca es multiplicarnos para hacer municipalismo en tiempos del cólera". Y es que, explica, lo que están soportando los alcaldes en los últimos meses "es muy duro, y además en soledad, porque nos han abandonado todas las instituciones".

En lo externo Macías cree que IU "debe seguir peleando por que se incremente la carga de trabajo en las industrias de la provincia, debe seguir buscando ayudas para la ganadería y la agricultura gaditanas y no debemos dejar de lado a nuestros autónomos, como demuestran algunas medidas pioneras que estamos tomando ya en ayuntamientos gobernados por IU como Puerto Serrano o Medina".

Y en clave interna, IU debe afrontar una asamblea federal entre los meses de marzo y abril y una asamblea provincial que en principio tocaría en octubre. Y todo ello en un ambiente algo enrarecido por la ruptura habida en Andalucía entre sus socios de Unidas Podemos, algo que Macías entiende que no debe influir en IU "porque nosotros seguimos estando en el mismo lugar de siempre".

Una nueva etapa para los Anticapitalistas

El doloroso divorcio con Podemos ha dejado a Anticapitalistas –el partido al que pertenecen, entre otros, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez– ante una nueva etapa en la que, eso sí, siguen de la mano de otras formaciones minoritarias como Primavera Andaluza o Izquierda Andalucista. Juntas lo que han hecho en primer lugar es crear un foto de debate al que le han puesto el lema de Andalucía no se rinde para discernir cómo poder articular un proyecto político que quieren que sean de izquierdas, feminista y andalucista.

El jerezano José Ignacio García, parlamentario andaluz y miembro de Anticapitalistas, se muestra optimista ante ese debate. "Si ya están con nosotros el 90% de los militantes que Podemos tenía en la provincia, ahora queremos que se sigan sumando más gente y más colectivos", explica sin olvidar que la prioridad sigue siendo combatir la crisis actual.

Al respecto, adelanta que desde las instituciones en las que están "seguiremos planteando iniciativas para que los efectos de esta crisis sean los menores y para que la peor parte no recaiga en los mismos de siempre". En especial García aboga por extremar la defensa de los servicios públicos, por priorizar cuestiones como la falta de vivienda o la subida de la luz y, de manera muy especial, por vigilar el destino de los fondos que lleguen de Europa "porque tememos que sean un simple mecanismo para rescatar a las multinacionales".

Podemos, en fase de reorganización

Tras la división habida en el seno de Unidas Podemos, con la marcha de Anticapitalistas y de otras formaciones minoritarias, llega la hora de la reorganización en el seno de Podemos, es decir, los militantes que siguen fieles a Pablo Iglesias y a su proyecto.

El primer paso de esta reorganización tuvo lugar hace poco más de una semana, cuando se eligió un nuevo Consejo de Coordinación Provincial de Podemos que va a estar liderado por Juan Familiar, del círculo que esta formación morada tiene en Los Barrios. Uno de los pesos pesados de esta nueva dirección provincial es la gaditana Marina Liberato, que valora sobre todo la respuesta dada por los diferentes círculos que Podemos tiene en la provincia. "Son muchos los compañeros que después de la ruptura han seguido fieles a nuestro proyecto. Pero yo me quedo sobre todo con sus palabras de ánimo. En muchos casos son ellos mismos quienes están reorganizando sus círculos de manera autónoma", explica.

Siempre sin perder de vista la crisis actual, Liberato opina que Podemos debe encarar este año con el reto de mejorar su implantación "sobre todo en la Costa Noroeste y en la Sierra" y también de vender ante la opinión pública la gestión de Unidas Podemos en el Gobierno central. "De momento ya hemos logrado sacar la PNL para declarar como estratégicas las industrias de las dos bahías, y ese es el camino a seguir", resalta.

La dirección andalucista cambia de manos

De los congresos que hay previstos para este año entre las diferentes formaciones políticas, el primero será el de Andalucía por Sí (AxSí), heredera del extinto PA. Además, este congreso, que se celebrará de manera telemática el próximo sábado, conllevará un cambio de rumbo en este partido. Y es que la dirección nacional que venía comandando el portuense Joaquín Bellido desde la fundación de este partido en noviembre de 2016 será relevada por un nuevo equipo liderado por el alcalde de Coria del Río, Modesto González.

De la nueva dirección de AxSí sólo se sabe que contará con dirigentes gaditanos como Miguel Molina, alcalde de Barbate y diputado provincial, y Fran Romero, líder de este partido en San Fernando, así como que habrá representación de otras agrupaciones potentes que AxSí tiene en la provincia de Cádiz, como por ejemplo la de Puerto Real. Queda por ver si, como vaticinan algunos, una vez que se confirme el relevo hay un cambio de rumbo en la línea estratégica de AxSí.