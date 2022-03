Las residencias gaditanas aguantan el tirón pero temen a la semana que viene

"La situación es insostenible. Sólo tenemos el suministro de producto fresco asegurado para una semana más”, estas declaraciones realizaba el Grupo Social Lares, que aglutina a 1.050 centros y servicios de mayores de todo el país. Ante la incertidumbre provocada por el paro en el transporte, ya se han dado instrucciones de acudir a los supermercados locales en caso de no poder acceder a aquellos productos que no llegan por los canales tradicionales –lo que eleva los costes–.

Así, el grupo ha pedido a la administración que asegure unos servicios mínimos que garanticen el abastecimiento de todos estos centros y de aquellas personas que son asistidas dentro de la ayuda domiciliaria.

En las residencias de la provincia, se ha empezado a notar la falta de algunos productos pero se teme, sobre todo, la llegada de la semana que viene si no se resuelve el conflicto. Por ahora, la mayoría aguanta la situación. En la Residencia sor Ángela de la Cruz en la capital gaditana aseguran que “ahora mismo” no tienen falta de suministros: “Hemos tenido cuidado de abastecernos de lo más elemental –indican desde el centro–. Lo mismo algunas cosas faltarán pero, en principio, nos han asegurado que no. Lo que sí nos han dicho ya es que todo se va a encarecer mucho.Tras lo que hemos pasado, y en una situación así, el lema es ir día a día para no morir de angustia. Saldremos adelante como podamos y después esperamos que todo se calme un poco... Tenemos que vivir el día a día sin más historias porque peor lo están pasando en la guerra”.

En el caso de la Residencia de Mayores Vedruna (Puerto Real) por el momento no están teniendo problemas de suministro. Según explica la dirección del centro, suelen trabajar con una cierta previsión: “Hasta ahora no tenemos ninguna carencia de productos básicos para nosotros como puede ser la leche o los pañales”, dicen. Además, ya se han puesto en contacto con algunos de los establecimientos en los que suelen realizar sus compras y “nos han dicho que vamos a poder contar con ellos. No de un día para otro, pero que sí lo vamos a tener porque van a dar también una prioridad a centros sociosanitarios”.

Tampoco hay por el momento problemas en la Residencia San Enrique de San Roque, “pero hemos hecho el pedido de productos de limpieza y nos han dicho que pidiéramos más porque la previsión era que la huelga se alargara”, comentan, apuntando que desde la pandemia en algunos productos piden un poco más de lo estipulado para curarse en salud. Los proveedores aseguran que no creen que haya problema en centros como residencias u hospitales, “aunque quizá se deje notar el tema de los lácteos”.

Por su parte, en la Residencia Patronato San José en San Fernando han hecho una provisión inicial teniendo en cuenta la huelga de transporte pero, por ahora, no han notado carencias. “Dentro de una semana, si continúa al parón, veremos, porque los proveedores ya están diciendo que les faltan productos y nos asusta un poco que pasen los días –indican desde dirección–.Si es así, habrá que pedir a los políticos que solucionen esto. Lo que no hemos podido conseguir, por ahora lo tenemos por otros medios, en proveedores más cercanos”.

En la Residencia San José de Tarifa, sin embargo, los proveedores “han ido comentando la falta de danones, frutas y verduras”, señalan los responsables, indicando que desde el centro ya han tirado de supermercado, comprando otras marcas.

“El aceite es de la cooperativa y tenemos una buena remesa, y al del pan también lo conozco –comenta la responsable de la comida en la Virgen de los Dolores, de Zahara de la Sierra–. Hemos procurado tener lo más importante y, hasta este momento, no ha habido problema, excepto con Danone. Yo he procurado tener fruta en lata por si acaso. Iremos adaptando el menú a lo que vaya. Claro, esto aguantamos dos semanas, un mes ya no sé... Pero si no, voy con el coche adonde sea”.