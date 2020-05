Nuevas fórmulas para un sector económico dañado por la pandemia

Uno de los sectores económicos que ha sufrido desde el primer momento las consecuencias de la crisis del coronavirus ha sido la hostelería. Sector vulnerable y expuesto a los imprevistos, pero también resistente y con capacidad de adaptación y creación de empleo, desde el momento en que se cerraron bares y restaurantes y negocios turísticos con la declaración del estado de alarma está atravesando momentos difíciles. Deberá ser pionero en reinventarse para poder mantener la actividad y los puestos de trabajo.

Una de las claves en los próximos meses será la supervivencia empresarial de la hostelería, para lo cual harán falta incentivos fiscales y clarificar muy bien las normas sanitarias y laborales para que pueda desarrollar su actividad.

El hostelero Francisco Custodio es uno de los veteranos de El Puerto, un referente en el mundo de la hostelería que ha conocido ya varias crisis desde su restaurante Los Portales, situado en la Ribera del Río. Si hay algo que define a Custodio es su capacidad de trabajo y una visión realista del sector y de la empresa. En primer lugar, lamenta el daño que esta teniendo esta crisis sanitaria en los enfermos y en sus familiares. "Hay personas que lo están pasando muy mal y hay que ser solidarios y humanos", expresa.

Después, Custodio analiza las perspectivas de la hostelería para estos próximos meses. Desde un punto de vista general pronostica que la actividad en el sector "no va a volver al 100% hasta final de año", de manera que "el verano lo damos por perdido", al menos en cuanto a afluencia de público extranjero, "hay que ser realista, no va a poder venir gente de fuera", subraya, matizando no obstante que una ventaja competitiva de El Puerto es el turismo nacional.

En el plazo más inmediato, se han aplazado las bodas y comuniones que tenía concertadas para estos meses, y sobre todo en mayo. Respecto a la nueva realidad que comienza a dibujarse reconoce que "habrá que reinventarse y ser ingeniosos, buscar nuevas fórmulas, porque quejarnos no soluciona nada. Y que los políticos tomen medidas, pero que no generen dudas, esto es: decir la verdad". En un contexto económico en que los márgenes se van a reducir "la prioridad es proteger a la pequeña y mediada empresa, bajando impuestos y mediante incentivos de financiación. Que no tengan que cerrar negocios; el empresario ahora lo que quiere es cubrir gastos".

Hay cuestiones que crean incertidumbre, como el mantenimiento del 100% de las plantillas en fases de desescalada donde sólo se podrán usar las terrazas con aforo reducido y en momentos posteriores con el funcionamiento tan sólo de un tercio de las mesas del negocio debido a las distancias de seguridad. "Si se abre con la capacidad de hacer un tercio de caja, necesitarás un tercio de personal, esto habrá que buscar fórmulas para resolverlo".

En cuanto a la cercana fecha del 11 de mayo, cuando la hostelería en general podrá realizar reparto de comida a domicilio y abrir un 30% del aforo de sus terrazas "la sensación general es que la mayoría de la hostelería de El Puerto no quiere abrir". El alcalde, Germán Beardo, no obstante ya ha anunciado que permitirá la ampliación de terrazas.

En su condición de empresario, Custodio entiende que antes de abrir el negocio habrá que tener muy claro como hacer la apertura, con unos protocolos que el sector ya tiene elaborados y en los que se busca unificar criterios. "Pienso además que a los trabajadores habría que hacerles los test y que eso quede reflejado de alguna forma", añade.

Por el momento, Francisco Custodio trata de adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva realidad, y ha adelantado que su idea es cerrar Los Portales y montar una terraza amplia en Bodegas El Cortijo, situada en la entrada de la ciudad por Pozos Dulces, "donde podría mantener al completo a toda la plantilla", y que cuenta con sus propias cocinas. En la primera fase de desescalada del Covid 19 se podrían usar las terrazas y ya en una segunda un tercio de las mesas de los salones.

No obstante, la idea está condicionada por la marcha de las obras del aparcamiento de Pozos Dulces, donde la acera principal ya está terminada y con ella el acceso peatonal, aunque habría que concluir la calzada que dará acceso a la ciudad por la Ribera.