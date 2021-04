La recuperación de El Puerto, en siete claves

Recuperación del casco histórico

Pese a estar declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 1980, el centro histórico de El Puerto de Santa María lleva años sumido en el abandono. La dependencia de la Consejería de Cultura para realizar cualquier trámite y la paulatina despoblación del casco antiguo, en favor de los diseminados y de las urbanizaciones junto a las playas, han terminado por dejar el que debía ser el corazón de la ciudad en un estado de letargo que se deja notar en todos los aspectos, incluido por supuesto el aspecto comercial.Numerosos locales cuelgan el cartel de 'se vende' o 'se alquila' y únicamente funcionan bien en la zona más céntrica de la ciudad bares y restaurantes, que al margen de la pandemia sí congregan a numeroso público sobre todo en verano y durante los fines de semana.

Ante este panorama, y tras largos años de debate sobre la necesidad de un plan especial para el casco histórico, por fin en 2010 se produjo el primer intento serio de sacarlo adelante, aunque en ese momento de nuevo quedó aparcado, no siendo hasta 2019 cuando el documento, con modificaciones sobre el anterior, fue aprobado por el pleno de forma inicial y posteriormente, en julio de 2020, llegó la aprobación provisional en junta de Gobierno local. Queda pendiente, ya, la aprobación definitiva del esperado documento, con el que se quiere animar a los propietarios a invertir en el casco histórico y a rehabilitar viviendas y negocios.

La repoblación del centro, con la conversión de edificios antiguos en nuevas viviendas más accesibles, será sin duda una de las claves de recuperación una vez que el documento esté en vigor, lo que se espera que ocurra ya de forma inminente, tras los larguísimos trámites burocráticos que han entorpecido el camino en todos estos años.

Hay que destacar además que este documento será independiente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actualmente en vigor, sobre el cual pesa una sentencia de anulación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde octubre de 2019, sentencia que ha sido recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo, aunque ya se piensa en ir redactando un nuevo Plan General que se adapte mejor a las actuales circunstancias de la ciudad y al actual marco normativo supramunicipal.

Vivir de cara al río

Pese a que el río Guadalete ha vertebrado la vida de El Puerto desde tiempos inmemoriales, resulta llamativo que a estas alturas no se haya culminado el proceso de integración del Guadalete en la ciudad. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), institución que gestiona los terrenos portuarios ubicados junto al Guadalete, viene negociando desde hace décadas con el Ayuntamiento diversos instrumentos y convenios para tratar de reformar la relación entre El Puerto y su río e impulsar nuevas acciones que tengan al Guadalete como eje. Así, tras una larga tramitación en el año 2010 se aprobó el Plan Especial de Puerto, que recoge las líneas generales del desarrollo de las márgenes del río. Más recientemente, en 2019, se firmaba un convenio entre Ayuntamiento y APBC para el desarrollo urbanístico de los terrenos junto a la playa de La Puntilla, un convenio que venía del mandato anterior y que todavía colea, al ser necesario culminar la modificación del PGOU pen este ámbito ara poder aplicar las ventajas que este acuerdo supone para la ciudad, entre ellas la efectiva desafectación de los terrenos en los que se ubica el polideportivo municipal.

Entre los retos pendientes por parte de la APBC se encuentran por ejemplo el desarrollo de los terrenos portuarios más cercanos a Valdelagrana, donde se prevén nuevos usos para unos terrenos ahora desaprovechados, o el desarrollo de la margen izquierda con un proyecto que contempla la construcción de un paseo marítimo que esté unido al centro urbano mediante una nueva pasarela peatonal. Y por supuesto, queda pendiente la remodelación de toda la margen derecha, desde el Parque Calderón hasta el paseo José Luis Tejada, mediante un gran paseo que sirva de una vez de gran reclamo junto al Guadalete para portuenses y visitantes, dignificando así la llegada a la ciudad desde el río, hoy en día bastante deslucida con varaderos improductivos, aparcamientos en superficie y varios elementos que cortan el paso del público.

Construcción de nuevos hoteles

El Puerto es una ciudad que hoy por hoy vive eminentemente del turismo, y pese a ello no tiene una gran capacidad de plazas hoteleras. La mayoría de los hoteles se ubican lejos de las playas y no se ha optado en esta ciudad por el modelo elegido por otros municipios como Chiclana, de grandes cadenas en las que el turista prácticamente no necesita salir del hotel durante su estancia. En El Puerto hace años que no se construyen hoteles y en su momento se optó por un modelo turístico basado más bien en las segundas residencias, llegando a cerrarse establecimientos que en su día fueron un referente como el Club Mediterráneo o el hotel Caballo Blanco.

Tras barajarse en las últimas décadas varios proyectos, ahora hay algunas iniciativas que parece que finalmente si verán la luz, estando alguno de ellos ya muy avanzados. Es el caso del proyecto que se prevé en la zona del Cangrejo Rojo, un privilegiado enclave junto a la playa, donde la compañía Acciona avanza ya en las obras de urbanización del complejo, que incluye un hotel de playa de cuatro estrellas y 120 apartamentos turísticos. La zona también contará con un centenar de nuevas viviendas.

En la misma zona se prevé también un hotel en Bahía Blanca, aunque de este proyecto hace algún tiempo que no se sabe nada. También queda pendiente el desarrollo de un nuevo establecimiento hotelero en los terrenos de La Puntilla que se incluyen en el convenio con la Autoridad Portuaria, pendientes ahora de la modificación puntual del PGOU.

Regularización de viviendas

Una de las consecuencias de la despoblación del centro urbano ha sido el crecimiento desordenado del extrarradio, con decenas de diseminados que han ido creciendo a sus anchas sin una mínima norma y sin previsión de futuro alguna. Ahora, mediante la ordenanza que regula el proceso de normalización de estos enclaves, se espera que la gran mayoría de ellos se adapten a la legalidad, regularizándose más de 5.000 viviendas en todo el término municipal.

Este proceso de regularización, que afectará a más de cinco millones de metros cuadrados de suelo, servirá no solo para dignificar las zonas que se han ido urbanizando en toda la periferia portuense, sino que será además un dinamizador económico de primer orden, una vez que las diferentes entidades urbanísticas acometan sus proyectos de urbanización. La pandemia ha venido ahora a ralentizar este proceso, que no obstante deberá retomarse para llevarlo a término y ordenar, de una vez por todas, una ciudad que ha crecido a lo loco durante muchos años sin reglas ni previsión.

Instalación de nuevas empresas

El Puerto cuenta con amplios polígonos industriales donde no falta suelo para la instalación de nuevas empresas. Tras el fiasco de Ikea, que finalmente se decantó por Jerez, los polígonos ubicados junto a la variante de Los Puertos aún disponen de sitio para albergar nuevos proyectos, lo mismo que el parque tecnológico Tecnobahía, ubicado junto a la Carretera de Sanlúcar.

La situación estratégica de El Puerto, cerca del aeropuerto y bien comunicado por tren con Madrid, además de una red de carreteras que se comenzó a renovar en los años 90 del siglo pasado con la construcción de las nuevas variantes, hacen de esta ciudad un enclave privilegiado para las empresas de sectores como el de la distribución. Recientemente ha sido noticia el próximo desembarco del gigante Amazon, con una nueva nave en el polígono Salinas de Poniente, así como la próxima instalación también de la empresa Bayport, especializada en el aprovisionamiento de buques. Quedan pendientes, no obstante, reveses como el de la marcha de Visteon, donde no ha sido posible encontrar un proyecto alternativo, a pesar de los intentos realizados que terminaron de forma bastante calamitosa.

Puerto Sherry y la vela

La Bahía de Cádiz se ha definido como el mejor campo de regatas de Europa. El centro de tecnificación de vela de Puerto Sherry se ha consolidado ya como un gran motor económico y turístico para El Puerto, con un registro en las instalaciones de más de 5.000 regatistas al año procedentes de una veintena de países. A este impulso hay que sumar la próxima puesta en marcha de un centro educativo de excelencia deportiva para la formación integral de jóvenes regatistas. Este proyecto prevé iniciar su actividad de cara al curso 2022/2023. Siguiendo con esta línea de fomento del deporte se puede seguir además con el impulso al turismo de naturaleza, potenciando espacios como el parque natural de Los Toruños o el Centro de Recursos Ambientales, dando más importancia de este modo a una oferta muy demandada en estos tiempos de pandemia.

Doña Blanca y la Sierra

El yacimiento fenicio de Doña Blanca es uno de los atractivos culturales con los que cuenta El Puerto, aunque no se le ha dado hasta ahora la importancia que merece. El proyecto que impulsa el catedrático Diego Ruiz Mata para la puesta en marcha de un parque arqueológico y cultural en la Sierra de San Cristóbal puede ser uno de los grandes alicientes que ubiquen El Puerto en el listado de municipios de interés dentro del turismo cultural, un proyecto que podría suponer además todo un revulsivo para los propios portuenses. En este entorno se ubican también las cuevas cantera, verdaderos prodigios en los que la mano del hombre ha arrancado a la piedra espacios que se podrían utilizar como auditorios o escenarios de multitud de actividades culturales. De momento este proyecto se encuentra en fase de divulgación, aunque Diego Ruiz Mata no cesa en su empeño de hacerlo realidad algún día.