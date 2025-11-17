Recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico en Cádiz

Acto por el día de las víctimas de los accidentes de tráfico en la provincia de Cádiz.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido este lunes los actos organizados en recuerdo a las víctimas de accidentes de Tráfico, una iniciativa global que contribuye a caminar hacia el objetivo común de conseguir un país sin muertes en carretera.

Blanca Flores califica de “tragedia” la pérdida de una vida en la carretera, por lo que recuerda la necesidad de extremar la prudencia al volante. “Es un día muy especial para las víctimas y de reflexión para la sociedad en su conjunto, porque todos somos víctimas potenciales cada vez que nos desplazamos de un lugar a otro”, ha afirmado la subdelegada, recordando la necesidad de “extremar la prudencia” en las carreteras

Durante la conmemoración se ha desplegado una pancarta en la entrada de la Subdelegación y se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas, en un acto en el que ha participado la jefa provincial de Tráfico, Ana Cobos. También se ha contado con la presencia del coronel Luis Martín Velasco, jefe de la Comandancia de la Guardia civil de Cádiz; agentes del Subsector de Tráfico de Cádiz; representantes de la Administración General del Estado; de la Policía Local de Cádiz y funcionarios de la Jefatura provincial de Tráfico.

Víctimas 2024 en accidentes de tráfico en Cádiz

Durante el pasado año 2024 la provincia de Cádiz registró 2.704 accidentes con víctimas, con 38 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo, 236 personas ingresadas en un centro hospitalario y 3.794 heridas no hospitalizadas.

Si desglosamos los datos por tipo de vía el número total de accidentes con víctimas en carreteras interurbanas ascendió a 630, con 22 fallecidos, 92 heridos hospitalizados y 943 heridos no hospitalizados.

En el caso de las vías urbanas el número total de accidentes con víctimas fue de 2.074, hubo 16 fallecidos, 144 heridos hospitalizados y 2.851 heridos no hospitalizados.

El elevado número víctimas de accidentes de tráfico es un grave problema que redunda en diversas cuestiones, no sólo de índole económica, sino en aspectos fundamentales de su vida personal, familiar, social y laboral, recuerdan.

En España se notificaron 101.948 accidentes con víctimas durante el año 2024, con 1.784 fallecidos en el momento del accidente o hasta 30 días después del mismo, 9.553 personas ingresadas en un centro hospitalario y 125.037 heridas no hospitalizadas, según fuentes policiales.

Los accidentes en carretera provocan en todo el mundo la muerte de 1’2 millones de personas, además de daños o alguna incapacidad en otros muchos. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.

El día de recuerdo a las víctimas

Este domingo 16 de noviembre se conmemoraba el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Siniestros de Tráfico, de acuerdo con la resolución 60/5 de Naciones Unidas de octubre de 2005, que establece el tercer domingo de noviembre como la fecha para conmemorar a los millones de personas fallecidas en carretera en todo el planeta.

El mensaje que se propone difundir entre todos los celebrantes de este minuto de recuerdo es la importancia que para las víctimas suponen las actuaciones posteriores al siniestro, en sus tres dimensiones: actuación sanitaria, investigación y adecuada cobertura legal. También se rinde homenaje a los equipos de emergencia, la policía y los profesionales médicos, que se ocupan diariamente de las traumáticas secuelas de los accidentes de tráfico.

La Dirección General de Tráfico ofrece una guía de recursos y servicios para las personas que hayan sufrido un siniestro de tráfico: https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a-victimas/informacion-en-caso-de-accidente/.

Asimismo, se puede encontrar información sobre las principales asociaciones de víctimas de tráfico en el siguiente enlace: https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a-victimas/asociaciones-de-victimas/

Por su parte, la revista Tráfico y Seguridad ha elaborado el reportaje: La vida tras un siniestro de tráfico, que puede leerse en el siguiente enlace https://revista.dgt.es/es/reportajes/2022/10OCTUBRE/1013-Integracion.shtml