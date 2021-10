El 25% de los reclusos españoles padece una enfermedad mental

El problema de la atención psiquiátrica y su influencia entre la población reclusa viene de atrás. De hecho, en un informe realizado hace algunos años por la sección sindical estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias y titulado: Informe de Salud Mental en Prisiones, se ofrecen datos que demuestran que algo se está haciendo mal. Por ejemplo: cada año se registran más de 40 consultadas especializadas de psiquiatría por cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de 25.000 en los tres últimos años.

El Ministerio de Sanidad detalla en un estudio titulado Estrategia Global de Actuación en Salud Mental que al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental. La cifra es espeluznante.

Además, hay que tener en cuenta que existe un elevado número de internos consumidores de drogas y una estrecha relación entre el consumo de drogas y los trastornos mentales. El informe de CCOO detalla que existe entre los ingresos en prisión un elevado porcentaje de trastornos mentales previos, en torno al 17,6% de los ingresos. Incluso un 3,2% tiene antecedentes previos de ingreso en centros psiquiátricos, situación que suele ser ignorada en el proceso judicial.

La realidad es que las prisiones españolas están cada día más pobladas con internos con graves problemas de salud mental. Estos establecimientos se han ido convirtiendo en los manicomios de la sociedad actual, lo que, por un lado subvierte la naturaleza y la finalidad de las mismas por un lado y por otro impide una respuesta de salud para todos estos enfermos.

Durante los últimos años hemos visto en prisiones de todo el país, y por supuesto en las gaditanas, cómo han ido aumentando las agresiones a funcionarios. Hay que tener en cuenta que más del 50% de los incidentes regimentales tiene relación con internos con patologías psiquiátricas, así como más del 75% de las agresiones al personal penitenciario.

“El problema –asegura el informe de CCOO– es que hay mucha gente que no es examinada siendo inimputable, ya que si el juez no detecta indicios, el informe pericial no se lleva a cabo. Entonces, el primer filtro para evitar el ingreso de enfermos mentales en la cárcel se viene abajo. La pieza clave de que el sistema penitenciario esté lleno de enfermos psiquiátricos es que ese informe pericial no es obligatorio. Sería una cuestión saludable que hubiera exámenes psiquiátricos de rutina, que permitieran hacer, grosso modo, una discriminación”.

En toda España existen dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. Uno está en Sevilla, con capacidad para 371 internos, y otro en Alicante, donde hay 158 camas.