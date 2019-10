"¿Y si hacemos la marcha andando? ¿Nos echarán cuenta?". Esa pregunta salió de la boca de Ángel allá por julio, en una de las concentraciones que cada lunes los jubilados de la Plataforma roteña en defensa de las pensiones públicas, realizan delante del Castillo de Luna, que alberga el ayuntamiento de la ciudad. Ya sabían que había una manifestación en Madrid el 16 de octubre y hablaban de cómo organizar el viaje.

"Le dijimos ¿tú estás loco?", recuerda Salvador. "Pero empezamos a levantar la mano. Yo la levanté", dice Antonio Y la levantó Antonio Silva 'El moro', Salvador Ordoñez, Manuel Rodríguez, Aurelio Correa, Francisco Peña 'el tito Paco', Juan Luis González, Pepi Carreño, Ángel Guerra, Dolores Fernández y Ángel Novo. Estos son los pensionistas de Rota. Un prejubilado de Delphi, un trabajador de la Base de Rota, un albañil, un pintor de coches,.. "Unos viejos locos vamos, o unos niños viejos como nosotros nos llamamos", bromea Salvador. "Había que ir al corazón, a Madrid", siguen contando.

Tras 25 días, este jueves volvían a casa. Los 'locos' han sido recibidos como héroes en su pueblo. "Sois unos campeones", han gritado los roteños que se han concentrado delante del Castillo de Luna, donde el alcalde Javier Ruiz Arana les ha dado la bienvenida. "Os damos las gracias. Primero por defender las pensiones públicas de calidad para vosotros y también para los jóvenes en un futuro. Y luego, por haber llevado el nombre de Rota por donde habéis pasado", manifestaba el alcalde.

Han tardado en entrar al Consistorio. Los cánticos festivos, los reivindicativos, se han entonado mientras Ángel Novo, portavoz, contaba las peripecias de la aventura. "Hemos cumplido. Hemos pasado por caminos donde no pasaban ni las cabras y no hemos recorrido 600 kilómetros como decían, son 722", dejaba claro. "Ha sido duro pero hasta que no veamos firmado un compromiso con las pensiones públicas no vamos a parar. Lo siento alcalde, aquí vamos a seguir todos los lunes". Como siempre, desde hace más de dos años.

Y es que muchos han repetido que lo hacen por ellos, pero también por los que vienen detrás. "Esto se ha hecho por nuestros nietos y nietas, hijos e hijas, y para que el día de mañana tengan buenas pensiones", señala Antonio delante de todos. "Lo hemos pasado bien, pero mal", añade Antonio. Han sido 25 etapas andando, durmiendo en polideportivos", continúa. "Pero hemos demostrado que se puede. Que si hacía falta medicinas, Juan Luis se levantaba e iba", agrega Pepi, satisfecha y "preparando el taca taca para la próxima".

Solo les queda una espinita. "Yo me he hartado de llorar porque los que venían a vernos en las más de 40 localidades donde hemos estado eran personas mayores. No había jóvenes".

La bandera de Rota

Los pensionistas de Rota dejarán su hazaña grabada en el Castillo de Luna, el mismo lugar de donde salieron el 21 de septiembre, el mismo lugar al que han regresado y el mismo lugar donde seguirán manifestándose cada lunes. Una silueta de este patrimonio roteño ha lucido en sus gorras y camisetas y por eso, el alcalde le ha hecho entrega de una figura de este emblemático monumento para el recuerdo.

Además, allí quedará la bandera de Rota que han llevado a todos sitios en su aventura y que ha estado en la cabecera de la manifestación con miles de personas en Madrid. Todos los presentes -no estaban dos de ellos que esta noche saldrán en el programa 'El Intermedio- las han firmado y Ruiz Arana ha asegurado que le dará su sitio. "Somos los pensionistas de Rota, la marcha Rota-Madrid y vamos a seguir dando mucha caña".