"Soy el productor de Maluma": El genial ranking de excusas a la Policía de Chipiona para saltarse el cierre perimetral

"Soy productor musical de Maluma", "Tengo un gatito en Chipiona y vengo a ver cómo está" e incluso "es que mi chica de allí y llevamos tiempo sin sentirnos" son algunas de las excusas para saltarse el cierre perimetral que la Policía Local del municipio costero ha contado en sus redes sociales, antes de solicitar a los visitantes que aguanten un poco más y no acudan para pasar las vacaciones de Semana Santa.

Con mucha gracia, enumeran lo que denominan "la libreta del anecdotario profesio-popular para encontrar el mejor de los repertorios de excusas para llegar al destino deseado y paradisíaco chipionero". Proponen de este modo con gran sentido del humor realizar un ranking para premiar estas respuestas por lo ingeniosas de muchas de ellas bajo la categoría "la más absurda" y "la más original", para terminar sentenciando que no puede ser tan difícil entender "que si no eres de la provincia de Cádiz y con todo el dolor de nuestro corazón, no puedes venir". Si bien, también dan un toque de atención al hecho de que sí que llegan turistas internacionales.

Aquí algunas de la excusas que han recibido durante este fin de semana: