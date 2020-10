Los puntos más peligrosos para motoristas en las carreteras de la provincia de Cádiz

Los 100 tramos más peligrosos para motoristas en las carreteras españolas van a contar con nuevas señales identificativas. En el listado, que se puede consultar en la web de la DGT, no hay de momento ninguno de la provincia pero eso no significa que en las carreteras que recorren los municipios gaditanos no haya puntos negros para los conductores de estos vehículos, con accidentes que han costado la vida a 16 personas y han causado heridas graves a 40 en los últimos tres años.

Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, elaborados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en más de una veintena de carreteras diferentes se produjeron siniestros con motocicletas implicadas entre 2018, 2019 y hasta septiembre de 2020, con varias vías señaladas en rojo.

Así, en 20 kilómetros de la A-7, la autovías que desde Algeciras se dirige hacia Málaga, hubo 66 accidentes en ese tiempo. 46 hubo también en otra del Campo de Gibraltar, la N-351 de acceso al Peñón; mientras que 32 se produjeron en dos zonas de la N-340, que es además la que dejó más heridos graves.

Los motoristas fallecieron en accidentes en 13 carreteras distintas. Hubo dos muertes en la A-7, dos en la CA-33 (de Cádiz a San Fernando) y dos más en la A-2300, en la Sierra, entre Algodonales y Zahara, donde hubo además más de una decena de accidentes en estos años analizados.

Otras carreteras de la Sierra que sobrepasan la decena de accidentes son la A-384, que sigue sin desdoblar recorriendo buena pare de la comarca hasta Ronda, con 16 siniestros; la A-372, que recorre varios municipios desde Arcos a Grazalema, con doce siniestros, y la A-373 (de Villamartín a Ubrique hasta la serranía de Ronda) con 11, aunque hay algunas más entre los tramos más peligrosos señalados por Tráfico en Cádiz.

Destaca también la A-4, donde se produjeron 14 accidentes que terminaron con 14 heridos graves, la CA-33 (Cádiz-San Fernando) y la CA-34 ( salida desde el puente Carranza en Cádiz) con 16 accidentes y la A-491 (El Puerto-Rota) con 13. En la zona de la Junta, la carretera A-2233, que recorre la costa desde Conil a Barbate, pasando por el Palmar y Los Caños, se contabilizaron también 11.

En este tiempo, ha habido 275 siniestros con motocicletas en esos puntos negros de las carreteras gaditanas.

Medidas de tráfico para reducir la siniestralidad

“Los datos de siniestralidad de motoristas nos dan una idea de la magnitud del problema al que nos enfrentamos, pero también nos indican el camino que tenemos que seguir”, señaló el ministro Grande-Marlaska en la presentación de las nuevas señales, donde explicó que “ante un problema en seguridad vial, lo primero que hay que hacer es informar y concienciar al usuario y luego vigilar y controlar el cumplimiento de las normas que le afectan”.

Así, además de la advertencia a los motoristas para que extremen las precauciones cuando circulen por dichos tramos, se adoptarán otras medidas de refuerzo como estudiar, junto con los titulares de la vía, posibles mejoras de diseño en la infraestructura. En coordinación con las jefaturas provinciales de Tráfico, se intensificará la vigilancia y control por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la unidad de medios aéreos de la DGT, para el cumplimiento de las normas de seguridad en lo referido a límites de velocidad y maniobras antirreglamentarias.

El ministro ha añadido que junto a estas medidas se está trabajando en la reforma del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables y para este colectivo, se está estudiando, entre otros aspectos, la obligatoriedad del uso de guantes y la recomendación del uso del airbag para motoristas en las motos de alta cilindrada en la carretera.

Los accidentes de motoristas en España

En 2019, en España se registraron 466 motociclistas fallecidos, 45 más que el año anterior (+11%). Hay un parque de 5,5 millones de motos y ciclomotores., lo que suponen el 19% del parque de vehículos, mientras que los motociclistas son el 27% de fallecidos por accidente de tráfico. Más de uno de cada cuatro fallecidos por accidente de tráfico iba en moto. Desde el año 2014, en que fallecieron 340 motoristas, ha habido un crecimiento continuo y el 76% de los motoristas fallecidos en carretera han sido vías secundarias (220 motoristas fallecidos).

Las características de estos accidentes en carreteras convencionales son: