El PSOE exige a la Junta la depuradora comprometida en Conil

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y la secretaria general y portavoz municipal del PSOE en Conil, Carmen Sánchez, han mantenido un encuentro de trabajo donde han abordado la "deriva" y el "estancamiento del municipio bajo el actual gobierno tripartito" y han exigido a la Junta la depuradora comprometida en Conil.

En una nota, el PSOE ha criticado el "absoluto abandono de Conil bajo un gobierno local que no tiene presupuestos municipales desde 2021 y que se ha convertido en una jaula de grillos". "Conil no tiene un gobierno visible, lo componen tres grupos municipales donde cada cual va a lo suyo y creo que el tiempo nos está dando la razón con el concepto de tres microayuntamientos", ha lamentado Carmen Sánchez.

La portavoz ha recordado que el municipio solo logra "salir en la prensa por casos judiciales y por falta de gestión", en referencia al gobierno de "perdedores" que se unieron para llevar el municipio a un punto en el que está "peor de cómo estaba en 2023".

Por su parte, el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha ratificado el "total apoyo y colaboración" de la dirección provincial a la agrupación local, señalando que el PSOE provincial está trabajando para "construir un mejor proyecto para el municipio de Conil".

Así, ha apuntado a "uno de los principales incumplimientos de la Junta de Andalucía que afecta a la salud de Conil es la depuradora". En este sentido, Carmen Sánchez ha recordado que la obra fue declarada de interés por la Junta en 2010, pero "15 años después seguimos sin depuradora y seguimos sin ninguna respuesta".

"El PP se presentó en 2018 con la depuradora en su programa electoral, de nuevo en 2022 en las autonómicas y se va a tener que presentar de nuevo en 2026 con la depuradora para Conil", ha afirmado Cornejo, que ha advertido de que "si la fueran a hacer, en los presupuestos que se van a aprobar antes que finalice este año de 2026 de la Junta de Andalucía vendría reflejado con una partida dicho proyecto, que no viene". Por ello, ha anunciado que se presentará una moción en la Diputación además de iniciativas en el parlamento andaluz.