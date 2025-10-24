El PSOE de Cádiz pide a la Junta que deje de "señalar a las mujeres" ante la crisis de los cribados

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha pedido al PP que asuma responsabilidades por la crisis del cribado de cáncer de mama, en lugar de señalar a las mujeres que están denunciando los fallos. “Dónde está la humanidad, la empatía con personas que están sufriendo, encima le vamos a echar las culpas”, señala para calificar de ruin “que se pongan a buscar fotos de los colectivos de cáncer de mama cuando en las marchas y los actos que organizan todos los años participan políticos de todos los colores”.

El dirigente socialista recuerda que hace 27 días que estalló el escándalo y nadie sabe aún el número exacto de personas afectadas, ya no sólo en patología mamaria sino en otro tipo de cánceres y se congratula de que la Fiscalía sea la que vaya a poner fin a la falta de transparencia que ha demostrado el Gobierno andaluz durante todo este tiempo. “Los datos que no han querido dar a la ciudadanía, lo que no han querido hacer público en el parlamento, los va a tener que presentar ante la Justicia”, ha subrayado, lamentando que Moreno Bonilla haya puesto al frente de la crisis a un comisario político como Antonio Sanz. En la misma línea, reprocha a Moreno Bonilla “que utilicen la mentira mostrando un respeto nulo hacia las víctimas de su propia negligencia y lo que es peor que se puedan estar cometiendo delitos de destrucción de pruebas para obstruir la acción de la Justicia, vulnerando además el derecho de los pacientes a la información y al acceso a la información de sus historiales”.

DENUNCIA DE SITUACIÓN CAÓTICA EN PUERTA DEL MAR

Por otra parte, el dirigente socialista se suma a la denuncia de los sindicatos sobre la situación caótica del hospital Puerta del Mar haciéndose eco de los testimonios de trabajadores que relatan la denegación de tratamientos paliativos y la vulneración de los derechos de pacientes oncológicos. En este sentido, acusa a la Junta de Andalucía de “provocar una crisis de personal sin precedentes” que está “comprometiendo gravemente la asistencia sanitaria” en el hospital de referencia de la provincia ya que “las bajas laborales no se cubren, las reducciones de jornada no tienen sustituciones y la contratación nueva es prácticamente nula".

El dirigente socialista ha recibido testimonios de trabajadores del centro que confirman la situación y añaden detalles alarmantes sobre el día a día. “Los propios profesionales nos dicen, textualmente, que no cubren nada”, relató Cornejo. “Nos trasladan que los supervisores están saturados y desesperados, haciendo todo lo posible por mover al personal de un día para otro para poder cubrir los turnos, pero que las bajas o reducciones de jornada fuera del estricto periodo vacacional de verano no se cubren. El final de esto, nos dicen, es dejar al personal con uno menos", explicó.

Cornejo añade que esta crisis llega en el peor momento: "Como nos alertan desde dentro, ahora viene una época muy mala, con el frío, que aumenta y descompensa todas las patologías crónicas".

DERIVACIÓN DE PALIATIVOS

El dirigente socialista pone el foco en el “intolerable” impacto que este caos organizativo está teniendo sobre los pacientes, especialmente los más vulnerables. “Hemos recibido denuncias gravísimas”, aseveró. “Nos informan de que hay patologías, como las oncológicas, que por ley requieren una habitación sola, pero por problemas de saturación no se la están dando. Esto es una vulneración de los derechos del paciente y una falta de humanidad”. “También nos cuentan que llegan pacientes de otros hospitales porque no les pueden poner el tratamiento paliativo porque están saturados en esos centros y les dicen que vuelvan al día siguiente. Que una paciente terminal tenga que aguantarse el dolor o la incomodidad por falta de personal es, sencillamente, inhumano, y tiene responsables políticos directos”, sentenció.

“La calidad asistencial se está manteniendo gracias a la buena voluntad y el esfuerzo sobrehumano de los profesionales, pero esto no puede sostenerse más”, concluyó Cornejo. “Exigimos una respuesta inmediata de la dirección del hospital y del Servicio Andaluz de Salud. Necesitan contratar personal de forma urgente y dejar de poner en riesgo la salud de los gaditanos y de sus propios trabajadores”, ha incidido.