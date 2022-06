¿Qué proyectos off-shore ha ejecutado el astillero de Navantia Puerto Real?

La dirección de Navantia confía en los proyectos off-shore como revulsivo para darle actividad al astillero de Navantia Puerto Real ante las dificultades para lograr contratos de construcción de barcos. La empresa pública emprendió hace casi una década una tarea de diversificación cuyo último fruto es el anuncio de que la empresa Ocean Winds ha reservado espacio en la factoría para iniciar en 2023 la construcción de las cimentaciones de las subestaciones de dos parques eólicos marinos en Francia. La obra supone unas 380.000 horas de trabajo para la industria de la Bahía y no será la única que llegue a Puerto Real, si se cumplen los vaticinios de la empresa.

Las obras off-shore realizadas hasta el momento en Puerto Real han dejado de casi 180 millones de euros en la industria naval de la Bahía. El proyecto más importante en horas de trabajo fue el primero, el de la construcción de la subestación Andalucía para el parque eólico Wikinger, promovido por Iberdrola en el mar Báltico, que supuso un millón de horas de trabajo entre diciembre de 2014 y agosto de 2016. Hasta 46 empresas participaron en el proyecto, generando un pico de 1.627 empleos y un impacto de 50 millones de euros.

A continuación vino la subestación Andalucía II, también para Iberdrola pero para el parque eólico marino East Anglia One, en la costa oeste de Inglaterra. Este proyecto generó un impacto de 55 millones de euros, con 1.687 trabajadores de 53 empresas diferentes, acumulando 774.000 horas de trabajo.

En febrero de 2019 arrancó la obra de Kincardine. Aunque sus dimensiones fueron mucho más modestas en comparación con las anteriores (89.200 horas, siete millones de euros de impacto y trece empresas), supuso un hito ya que se trataba de la primera estructura flotante ensamblada en Puerto Real para un parque eólico off-shore. El encargo formaba parte del contrato que Cobra Wind International, filial de ACS, adjudicó a Navantia pasado para construir cinco plataformas, de las que cuatro se elaboraron en Fene.

Este proyecto coincidió con la fabricación de veinte jackets subcontradas por Smulders para el parque eólico Moray Firth East, al que se dedicaron 136.000 horas de trabajo, con once empresas implicadas, generando 644 empleos y un impacto de 25 millones.

La última obra acometida en Puerto Real para el negocio off-shore fue la subestación eléctrica encargada por las empresas noruegas Equinor y Aibel destinada al campo petrolífero Johan Sverdrup. Fue un proyecto muy exigente que requirió un notable sobreesfuerzo a la empresa para recuperar el tiempo perdido por el cierre del astillero a causa del confinamiento por la pandemia de Covid-19 y mitigar el impacto de la huelga de la industria auxiliar en agosto de 2020. A ello se suma los altos requerimientos tanto de calidad como de seguridad laboral que demandaban los contratistas. La obra generó 2.325 empleos, con 830.000 horas de trabajo y 41 empresas implicadas, dejando un impacto de 40 millones de euros.

Mientras tanto, la empresa insiste en que no renuncia a la construcción de barcos en Puerto Real, que cuenta con uno de los mayores diques secos de Europa. El único contrato cerrado hasta el momento es del nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada Española. Hasta el pasado mes de noviembre no se firmó la orden de ejecución, y el corte de chapa no se espera al menos hasta principios del año que viene.

El proyecto del BAM-IS implica el desembolso de 200 millones de euros a lo largo de varios años, de los que 167 corresponden a los trabajos de Navantia, y el resto a la compra de equipos de exploración submarina y revisiones, según recoge el plan estratégico. Para la Bahía de Cádiz supone una carga de trabajo de 1,3 millones de horas durante tres años y medio. En este periodo se generarían 1.115 empleos anuales, entre directos, indirectos e inducidos. De ellos, casi 160 serían empleados directos de Navantia, otros 290 de la industria auxiliar y 665 puestos de trabajo generados por suministradores.