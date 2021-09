Dos años y medio de prisión al padre Pepe por estafar más de 183.000 euros a 40 residentes de El Santísimo de Medina

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a dos años y medio de prisión y al pago de una indemnización de más de 183.000 euros a José Herrera, más conocido como padre Pepe, por estafar y apropiarse del dinero de 40 ancianos y residentes que se alojaban en el centro El Santísimo de Medina Sidonia que él dirigía.

El tribunal de la Sección Primera, encargado de juzgar el caso, ha dado por probado que José Herrera detrajo de las cuentas bancarias de los perjudicados importantes sumas de dinero –183.284,42 euros en total– entre 2004 y 2009 bajo el pretexto de saldar cuentas pendientes que los usuarios habían contraído tras ingresar en el geriátrico por los servicios prestados, deudas que en algunos casos persistían incluso después de fallecer los internos, según explicó el propio José Herrera en el juicio.

Para llevar a cabo estas trasferencias económicas fraudulentas "de manera indiscriminada y sin ninguna finalidad ni eficacia solutoria de una deuda persistente", el padre Pepe aprovechó que figuraba como persona autorizada en las cuentas bancarias de los residentes. Asimismo, se valió de ser el guardador de hecho de varios usuarios del centro que acudían al mismo en situación de desamparo o exclusión de riesgo social.

“José Herrera, vaya por delante, ha reconocido la práctica totalidad de los reintegros en efectivo efectuados en oficina o por ventanilla, como no podía ser de otra forma, toda vez que casi todos los movimientos están perfectamente documentados con su firma”, apunta el ponente de la sentencia, el magistrado Francisco Javier Gracia.

En cualquier caso, el tribunal considera que esta forma de proceder del padre Pepe merece un reproche penal. "No es solamente el hecho de que no se cuente con contabilidad y documentación económica del centro, es que además existen numerosos casos de internos que, a pesar de contar con plaza concertada desde su ingreso, vieron expoliados sus fondos con disposiciones absolutamente injustificadas por su número e importe". La sentencia pone de ejemplo a una usuaria con plaza concertada a la que el padre Pepe detrajo 9.900 euros después de fallecer. También cita a otro usuario al que le retiraron de su cuenta 15.887 euros.

De otra parte, el tribunal habla de una "sistemática y recurrente detracción mes a mes de las mismas cantidades" a determinados ancianos. "Esas cantidades se corresponden invariablemente con el importe íntegro de la pensión mensual o el porcentaje del 75% (en el caso de las plazas concertadas con la Junta), cuando no cantidades que en algún caso triplicaban el precio de la plaza privada".

"La apurada situación económica del centro en absoluto justifica la expoliación indiscriminada y aleatoria de los saldos de las cuentas de los residentes, como aquí ha sucedido. Tampoco lo justifica el tratarse de una asociación sin ánimo de lucro ni los años que vino desempeñando una valiosa labor", argumenta igualmente el tribunal.

La sentencia dictada por el tribunal de la Sección Primera, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, recuerda que la residencia de ancianos El Santísimo, sita en la carretera Medina-Paterna, estaba regentada por la Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz desde 2004 a 2009. Por ella pasaron en ese tiempo 528 usuarios y 83 trabajadores.

El Santísimo abrió sus puertas en 1995 con el objetivo de atender a enfermos y necesitados sin recursos suficientes para acceder a otras entidades. Admitía pues a todo tipo de perfiles, "tanto válidos como asistidos, enfermos mentales, discapacitados, gente con recursos y sin ellos". Así, algunos pagaban el coste de su plaza, pero otros no podían hacerlo porque no disponían de dinero o el importe de su pensión no era suficiente.

Asimismo, el tribunal apunta que desde sus orígenes y dada la falta de recursos comunitarios existente en la zona, El Santísimo supuso "un sostén" tanto para los enfermos como para sus familias, "e incluso para algunos poderes públicos, que contaron con un centro donde se acogía a todo tipo de personas".

José Herrera, diácono de la iglesia católica, ha sido el presidente de la Asociación Obreros de la Cruz desde su creación en 1993 hasta el año 2009 y a fecha de hoy continúa como presidente de la misma hasta su disolución. En el año 2005 se trasladó a Málaga para dirigir un geriátrico regentado por la misma entidad, si bien siguió desplazándose desde Málaga a Cádiz en numerosas ocasiones toda vez que, no sólo nunca dejó de estar vinculado a la residencia El Santísimo, sino que "era la persona que adoptaba todas las decisiones relevantes, incluidas las de índole económico". De hecho, la sentencia subraya el "monopolio de José Herrera en la adopción de decisiones en materia económica, especialmente en lo relativo a la gestión de las cuentas de ahorro de los internos".

"Herrera decidió en todo momento el porcentaje a detraer de la pensión mensual de los residentes e impartió las órdenes oportunas en el departamento de contabilidad para que tales abonos se materializasen" a favor de las cuentas de la asociación, expone la resolución judicial, que añade que esas órdenes era especialmente asiduas cuando "Obreros de la Cruz, por lo apurado de su situación económica, debía atender facturas de proveedores, suministros y otros gastos de la misma". El tribunal recuerda que el 21 de mayo de 2009 se procedió a ejecutar el lanzamiento de la Asociación Benéfica Obreros de la Cruz del inmueble que venía ocupando en Medina por orden del juez.

En esta causa, la Audiencia de Cádiz ha absuelto de los delitos de estafa y y apropiación indebida a Manuel Maeztu Vargas-Machuca, antiguo jefe del departamento de contabilidad y administración del centro residencial asidonense. Se enfrentaba a seis años de cárcel a petición de la Fiscalía.

Manuel Maeztu disponía de las claves para operar mediante la banca electrónica con las cuentas de ahorro de muchos de los residentes de El Santísimo, claves que habían sido proporcionadas al departamento de contabilidad por el padre Pepe. "Cualquier traspaso de fondos, transferencia u operación que debiera realizarse sobre las cuentas de ahorro de los internos era aprobada previamente por José Herrera. Lo mismo sucedía respecto de las transferencias que se debían efectuar a favor de la Asociación Obreros de la Cruz desde las cuentas de ahorro de titularidad de los internos", puntualiza la sentencia. Maeztu, tal y como explicó el padre Pepe en la vista oral, se limitaba a "cumplir órdenes y no actuaba de forma independiente".

Por último, especifica la resolución judicial, los familiares de los internos declararon "invariablemente" que a ellos nunca se les hizo reclamación económica alguna por parte de El Santísimo en relación a las deudas persistentes citadas.

Varios de los perjudicados en esta causa ya han fallecido. De ahí que la Audiencia ordene al padre Pepe indemnizar a sus herederos.

A la hora de dictar condena, el tribunal de la Sección Primera ha tenido en cuenta el importante retraso que ha sufrido la tramitación de este procedimiento.