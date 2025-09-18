Primera toma de contacto para Semana Santa de Sanlúcar 2026

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se reunió este miércoles con el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Antonio Pinilla, para tratar diferentes aspectos relacionados con la organización de la Semana Santa de 2026. En el encuentro, solicitado por el Consejo, también participó el delegado municipal de Fiestas, Narciso Vital.

La reunión se enmarca en el inicio del curso cofrade y responde a las peticiones y sugerencias trasladadas por las distintas hermandades de la localidad. Entre los asuntos abordados figuraron los preparativos de la Carrera Oficial en el casco histórico del Barrio Alto, que deberá adaptarse a la remodelación de la plaza Manuel Romero Pazos, así como la futura peatonalización de la Plaza de la Paz. El Ayuntamiento y el Consejo coincidieron en la importancia de planificar con antelación estos aspectos para garantizar el buen desarrollo de la celebración.

La alcaldesa reafirmó la colaboración del Consistorio con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías en la organización de un evento que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes, y que tiene un impacto destacado en la proyección turística y en la economía de la ciudad. Álvarez subrayó además el valor patrimonial de la Semana Santa sanluqueña, consolidada como un referente en Andalucía, y destacó el clima de entendimiento entre el Ayuntamiento y la institución cofrade.