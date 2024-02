El PP lamenta que “Sánchez siga esperando indicaciones de los independentistas”

La vicesecretaria de Política Municipal del Partido Popular de Andalucía, Ana Mestre, ha lamentado este sábado que, mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude a Bruselas “porque lo que hace es defender los intereses de su tierra”, Pedro Sánchez “sigue esperando que sus socios radicales independentistas le den indicaciones”.

Para Mestre, estas dos conductas contrarias confirman que con los cinco años del Gobierno del PP andaluz “ya se nota la diferencia, porque en Andalucia han cambiado las prioridades”. “Con Juanma Moreno al frente, hemos conseguido tener un gobierno moderado, fiable, certero y estable para los andaluces” que es además “ejemplo de gestión para otros territorios porque son políticas que dan buenos resultados”.

“El cambio se nota a favor de los andaluces porque nuestra economía crece y ya nos hemos situado como la tercera economía de nuestro país”, ha valorado, “porque las bajadas de impuestos han sido un modelo a seguir para otros territorios, y porque hemos podido demostrar que bajando los impuestos somos capaces de tener mayores presupuestos para lo más básico e importante de nuestra tierra, la sanidad, la educación y las políticas sociales”.

“En definitiva, los cinco años de Gobierno de Juanma Moreno no son solo una cuestión de talante, sino una cuestión de talento porque con soluciones fiables y certeras Andalucía marcha a buen ritmo y forma parte de la agenda del resto de instituciones”, ha resaltado.

En rueda de prensa acompañada por el coordinador provincial del PP en Cádiz, Ignacio Romaní, la responsable de Política Municipal ha contrastado ese escenario de estabilidad, moderación y sentido común que vive Andalucía con "el desgobierno que el líder socialista Pedro Sánchez ha impuesto en el Gobierno de España". Unas diferencias que han quedado de manifiesto, ha señalado, con el tema de la lucha contra la sequía o la defensa del campo andaluz.

"Yo entiendo que Pedro Sánchez, en los últimos tiempos tenga un problema con la fruta, con nuestras verduras, con las hortalizas, pero no puede olvidarse que representan a un sector primario básico para la economía española y andaluza”, ha indicado, para reclamar a continuación que “el Gobierno de Sánchez está perdiendo el tiempo desde el minuto y hora en que no hace los deberes y no se pone frente a esas conductas discriminatorias hacia nuestra agricultura o la pesca”. “Su leitmotiv es la amnistía, y mientras los independentistas no digan que se ponga al frente de los agricultores españoles, está claro que no va a dar ese paso”.

Por el contrario, ha dicho, “Juanma Moreno viene a defendernos a los andaluces, va a Bruselas a defender a los agricultores, va a Bruselas a alzar la voz por los problemas que ya está acarreando las sequías y, además, trabaja para paliar las consecuencias drásticas que está suponiendo en nuestra tierra”. Así, ha recordado que si Sánchez “nos ignora” y “deja pendientes 33 infraestructuras hidráulicas” en nuestra tierra, el Gobierno del PP andaluz ha asumido sus competencias con cuatro decretos de sequía por importe de 500 millones de euros frente a los 146 millones de euros que ha destinado el Ejecutivo central.

Para Mestre, el cambio tras estos cinco años de gobierno del PP y Juanma Moreno también se nota en Cádiz, con proyectos como el Valle Azul del Hidrógeno, “que va a ser un revulsivo con 3.000 millones de euros”, o la puesta en marcha, después de 20 años de espera, del TramBahía, “pero también con los centros de salud y los centros educativos, o con las mejoras en las infraestructuras de carreteras”.

En este sentido, la responsable de Política Municipal ha analizado los cambios vividos por los ayuntamientos andaluces en este tiempo, porque “el municipalismo y su autonomía son pilares básicos del proyecto del PP andaluz, y cuando ha llegado al Gobierno, Juanma Moreno ha cumplido su compromiso y financia a los ayuntamientos más y mejor que con los gobiernos socialistas”.

“Desde el año 2018, los ayuntamientos andaluces tienen un 85% más de financiación de la Junta de Andalucía, y van a percibir más de 2.112 millones de euros para financiar sus servicios municipales y que éstos sean de mayor calidad y más competitivos”. Para Mestre, es importante destacar el apoyo financiero a esos servicios más cercanos a los andaluces, más aún cuando nuestra comunidad no recibe una financiación justa por parte del Gobierno de España. “Andalucía pierde financiación por parte del Gobierno de España para mejorar sus servicios y, sin embargo, Juanma Moreno apoya a las administraciones locales con mayor autonomía, que no dejan de ser ni más ni menos que mayor financiación”.