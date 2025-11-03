El PP de Cádiz califica los presupuestos andaluces de "inéditos" y "comprometidos con la provincia"

El PP de Cádiz ha defendido los presupuestos andaluces para el próximo año, “unos presupuestos inéditos, con una inversión histórica de más de 51 mil millones de euros, y que se comprometen con la provincia de Cádiz “, ha afirmado Ana Mestre, que ha comparecido en rueda de prensa junto a las parlamentarias Pilar Pintor, M ª José de Alba, Ascen Hita y Susana González.

Mestre ha incidido en que Cádiz cuenta con una inversión récord de 534 millones de euros, un 17.3% más que en el presupuesto del año anterior, y suponen una apuesta firme por el desarrollo y la modernización de la provincia. “Son unos presupuestos que mejoran la calidad de vida de los gaditanos; se dan respuestas y refuerzan los servicios públicos esenciales, bajan impuestos e impulsan obras esenciales para el desarrollo de nuestra provincia”. Frente a ello, el Gobierno de España y el PSOE, señaló Ana Mestre, "no pueden decir lo mismo porque simplemente sus presupuestos ni siquiera existen”. Por ello, ha criticado la “demagogia socialista porque ante quienes trabajamos, cumplimos la palabra y nos preocupamos por mejorar la vida de los gaditanos, ellos sólo piensan en poner piedras en el camino”.

Entre las claves de los presupuestos andaluces de 2026, se ha referido a “la mejora de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia, a los que se destinan dos de cada tres euros del presupuesto”. En concreto, ha señalado la contratación de 4.371 profesionales en Sanidad, de 3.459 docentes en Educación, la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil y el incremento de los fondos para dependencia como actuaciones más relevantes.

Igualmente, la previsión de creación de 85.750 empleos, “con el objetivo de mantener la tasa de paro por debajo del 14% nunca vista desde el año 2007”; y se priorizan las políticas en vivienda con un 38,7% y las rebajas fiscales que en materia de vivienda

Por otro lado, la apuesta por el tejido productivo de la provincia con políticas a favor del sector primario, agricultura, ganadería y pesca, y en materia industrial. Y en materia de financiación local, ha apuntado el incremento de la PATRICA , “que estuvo congelada con el PSOE durante años”, en un 11% , como además ha aumentado los fondos del Plan de Cooperación Municipal.

147 MILLONES PARA EL ÁREA DE FOMENTO Y VIVIENDA

EL PP de Cádiz subraya la inversión realizada en Sanidad: un montante de más de 40 millones que se repartirá en actuaciones como el nuevo hospital de Cádiz, con diez millones de euros; la construcción del Hospital de día en el Punta Europa, con más de un millón cien mil euros; la construcción de la nueva UCI del Hospital de Puerto Real con 1,8 millones; el nuevo edificio de salud mental para el hospital de Jerez con 421 mil euros; o un total de 7,2 millones de euros para infraestructuras sanitarias de la provincia de Cádiz.

Otra de las áreas que acapara atención en los presupuestos 2026 es la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con 167 millones de euros destinados a Cádiz. Así, se impulsan iniciativas como la rehabilitación de barrios históricos como Cerro del Moro, Santo Tomás de Aquino y San José Artesano. En materia de carreteras, se invertirán 41,5 millones de euros en intervenciones prioritarias en la A-405 (Jimena–Castellar), A-480 (Jerez–Sanlúcar) y A-381 (Los Barrios–Jerez) y se incluye una partida inicial de 3,4 millones para la conexión con Rota, dentro de un proyecto global de 45 millones.

Los presupuestos también refuerzan el ámbito educativo, con proyectos como la ampliación del IES Virgen del Carmen en Puerto Real (8,8 millones), el nuevo CEIP Los Argonautas en Chipiona (3,9 millones), la ampliación del IES Lola Flores en Jerez (3,7 millones).

En empleo, se asignan 13 millones de euros, sobresaliendo la rehabilitación del Centro de Formación San Juan de Dios en Jerez, que se convertirá en referente del sector aeroespacial. También se contempla la modernización de oficinas del SAE y proyectos ligados a sectores estratégicos como el hidrógeno verde.

En Justicia se contempla inversiones relevantes como los 6,4 millones para la Ciudad de la Justicia de Algeciras y 2,1 millones para la de Cádiz. En cuanto a agricultura y agua, se destinan más de 43 millones, incluyendo la nueva EDAR de Puerto Real (1,8 millones), abastecimiento desde el embalse de Guadalcacín (14 millones) o la agrupación de vertidos en Jédula, Setenil y Trebujena (7,5 millones).

E inclusión social, se asignan 21,7 millones, de los cuales 16,6 millones irán al Complejo de Servicios Sociales Integrados “El Cobre” de Algeciras y 3,8 millones al nuevo Centro de Día.

En cultura y deporte, se destina un total de 11,2 millones, con actuaciones como la rehabilitación de la Posada del Mesón en el Teatro Romano de Cádiz (2 millones), el impulso al Museo del Flamenco de Andalucía (600.000 euros) y apoyo a la Fundación Paco de Lucía.