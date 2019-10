El PP ha lamentado que la abstención del Gobierno municipal PSOE-Ciudadanos (Cs) impidió en el último pleno ordinario que resultara aprobada su propuesta relativa a la regularización de viviendas de acuerdo con el reciente decreto ley del Ejecutivo andaluz.

La presidenta local de los populares, Carmen Pérez, ha criticado a ambos partidos por “no haber dedicado ni un solo minuto” de la sesión plenaria al “problema de las viviendas irregulares", al tiempo que ha expresado su “temor” de que el Consistorio “no vaya a ayudar a la Junta para dar solución” al mismo. Pérez se ha mostrado “extrañada” por el hecho de que Cs no respaldara la moción pese a que la formación naranja “ha impulsado la nueva norma en coalición con el PP en el Gobierno andaluz”.

“Sin participar en el debate, el PSOE y Cs se abstuvieron en la votación de la moción del PP que pedía al Gobierno local que hiciera su tarea tras la aprobación por parte del Gobierno de Juanma Moreno del decreto ley que, tras años de caos urbanístico y jurídico, permitirá que inmuebles y asentamientos accedan a servicios básicos como el agua, el saneamiento o la luz eléctrica”, ha manifestado precisando que la propuesta popular no salió adelante porque votaron en contra IU y Podemos.

Así las cosas, Pérez ha censurado que “el Ayuntamiento no tiene el mandato del Pleno para llevar a cabo el inventario de las edificaciones irregularidades que se encuentren en suelo urbano no consolidado o suelo no urbanizable que cuenten con ordenación detallada aprobada definitivamente, ni el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial, que es el paso previo a la regularización”.

Igualmente, ha criticado que “además de no contar con el mandato del Pleno, el alcalde, Víctor Mora (PSOE), no ha manifestado públicamente su intención de actuar por iniciativa propia, como si en Sanlúcar no hubiera viviendas irregulares ni fuera un problema”.

Pérez ha lamentado asimismo que el PSOE y Cs tampoco apoyaran la creación de “una mesa técnica de trabajo y seguimiento en la que estén presentes los técnicos municipales, representantes de los vecinos afectados y representantes de los grupos políticos del Pleno”. Ha pedido al Gobierno local que “reconsidere su posición y se ponga de parte de los vecinos”.