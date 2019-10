El PP ha acusado al Gobierno PSOE-Ciudadanos (Cs) de “perder” una subvención autonómica de 1,2 millones de euros para la reforma de las plazas del Cabildo, San Roque, los Cisnes y La Salle o Pradillo.

Su presidenta local, Carmen Pérez, ha exigido responsabilidades al alcalde, Víctor Mora, al tiempo que ha criticado que “la falta de diligencia del bipartito PSOE-Cs la pagarán los sectores turísticos y comerciales de la ciudad”. Según ha explicado, la Junta de Andalucía no ha incluido a Sanlúcar entre los municipios beneficiarios de las ayudas del Programa de Regeneración del Espacio Público para el Fomento de la Calidad Urbana, porque “el Ayuntamiento no ha cumplido con los trámites establecidos”. “Concretamente, la resolución, publicada el 16 de octubre, indica que el Consistorio no ha acreditado el requisito que exige que los compromisos sean adoptados por acuerdo de pleno u órgano en el que delegue”, ha precisado.

A juicio de la portavoz del PP, “Mora sólo ha usado este proyecto con fines electorales, presentándolo el pasado mes de mayo, en vísperas de las elecciones municipales, como la obra que dejaría huella en la ciudad por el V Centenario y que traería empleo”. “Sin embargo, hoy sus palabras son sólo humo”, ha asegurado antes de reclamar al alcalde que explique “de qué manera plantea financiar este proyecto o si, por el contrario, lo va a dejar guardado en un cajón”.

El PSOE ha replicado que “la solicitud del proyecto Entre Plazas se había quedado en la reserva de los fondos ITI (Inversión Territorial Integrada) y esperábamos su inclusión tras el anuncio de la presidenta del PP de que la Junta iba a incrementar las partidas destinadas a estos fondos, pero la realidad es que el PP no las ha aumentado”.

“Con todo, el Ayuntamiento seguirá adelante con este proyecto, un compromiso del alcalde para seguir avanzando y apostando por el sector turístico y hostelero de Sanlúcar, bien con los propios presupuestos o con el apoyo de otras administraciones que no castiguen a la ciudad”, ha anunciado.

Los socialistas han aprovechado para demandar a los populares que los presupuestos autonómicos incluyan “los proyectos que Sanlúcar viene reclamando largamente, como el arreglo del tramo de la carretera de Chipiona entre Munive y el hospital, cuyo proyecto está redactado a falta de financiación y ejecución; o el cacareado puerto deportivo, el parque de ocio, el polígono empresarial o el Teatro del V Centenario”. “Son proyectos que han escondido en un cajón cuando han accedido al Gobierno andaluz y sobre los que los populares de Sanlúcar guardan absoluto silencio”. “Eso sí es dejar que Sanlúcar pierda dinero”, han apostillado.