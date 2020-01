El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con los votos del Gobierno PSOE-Ciudadanos (Cs), la reducción del tipo impositivo del IBI ante la subida decretada por el Ejecutivo central a través de la revisión de los valores catastrales. IU ha votado en contra, y el PP y Vox se han abstenido. Podemos no ha asistido a la sesión.

El Consistorio “compensará” el incremento estatal, que alcanza el 3%, bajando el tipo un 2%, el máximo posible legalmente porque, según el Gobierno local, su propuesta también incluye la bonificación del 95% del IBI para los inquilinos de las viviendas de la Junta de Andalucía en zonas como las barriadas El Almendral, Huerta de San Cayetano y El Palomar. Así las cosas, el recibo del IBI subirá un 1%, a saber, “uno, dos o tres euros al año”, según ha asegurado en el pleno la delegada de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, al defender también la citada bonificación.

En su valoración de la sesión, la concejala socialista ha subrayado que “lo aprobado hoy no solo viene a compensar el impuesto para que los ciudadanos no paguen más, sino que permite bonificar el impuesto a las viviendas sociales de la Junta en Sanlúcar”. A este respecto, ha argumentado que “los inquilinos de estas viviendas no pagaban IBI hasta que en 2014 la Consejería de Vivienda que dirigía IU en la Junta decidió que lo hicieran”. “Hoy hemos corregido esta injusticia social”, ha aseverado la delegada criticando el rechazo de IU.

También ha censurado a la coalición izquierdista el primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa (Cs), quien ha afirmado que “en el pleno se ha demostrado que este gobierno cumple lo que prometió: que no subiría la presión fiscal y que bajaría todo lo que fuera posible. Ahora que la ley lo permite, lo hacemos”.

Por su parte, la portavoz izquierdista, Carmen Álvarez, ha reiterado lo que manifestó días atrás arguyendo que “no hay ninguna imposibilidad legal” para la “bajada efectiva” del 4% que plantea para el recibo del IBI. Sobre las viviendas sociales aludidas, ha afirmado que “el PSOE se ve obligado ahora por un decreto ley a bonificar el 95% del IBI, una medida justa para familias con rentas mínimas que IU siempre ha llevado en sus alegaciones a las ordenanzas fiscales y que los socialistas nunca se dignaron a poner en marcha pese a los escritos recibidos de la Junta”.

Juan José Marmolejo, portavoz del PP en este debate plenario, ha pedido al Gobierno local una “súper rebaja” del IBI argumentando que “hay margen suficiente para reducirlo hasta en un 5%”.